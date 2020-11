Jana Lenz von der Kirchengemeinde in Neustadt hofft auf möglichst viele Besucher der musikalischen Andacht am Samstag.

Musikalische Andacht in der Kirche in Neustadt

Die Neustädter Kirchengemeinde lädt am kommenden Samstag, 28. November, zu einer musikalischen Andacht ein. Zwar muss der traditionelle Weihnachtsmarkt auch in Neustadt dieses Jahr ausfallen, aber die Kirche öffnet wie gewohnt am Vorabend des ersten Advents ihre Türen. Mit dem Entzünden der ersten Kerze am Adventskranz wird das neue Kirchenjahr begrüßt. „Die Kirche ist weiträumig“, erklärt Jana Lenz von der Kirchengemeinde, „trotz Abstand finden bis zu 50 Menschen Platz.“ Die Besucher werden gebeten, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. „Anders als im Gemeindebrief angegeben, beginnt die Andacht bereits um 17 Uhr“, betont Jana Lenz.