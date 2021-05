Neue Ausstellung mit Musik in der Kirche in Ilfeld

Ilfeld. Da die geplante Aufführung des Oratoriums mit Chor und Orchester noch nicht möglich ist, geht die Kirchengemeinde einen Zwischenschritt.

Ein Bilderzyklus zu Georg Friedrich Händels Oratorium „Der Messias“ wird ab diesem Wochenende in der Ilfelder St.-Georg-Marien-Kirche ausgestellt, berichtet Regina Englert, Sprecherin des Südharzer Kirchenkreises. Bis Oktober gebe es dort etwas zu sehen und zu hören.

„Bilder in außergewöhnlicher alter Technik geschaffen, Musik und QR-Codes zum Mitsingen erwarten die Besucher“, erklärt Regina Englert. Da die geplante Aufführung des Oratoriums mit Chor und Orchester pandemiebedingt terminlich nicht vorhersehbar sei, gehe die Gemeinde diesen Zwischenschritt. Sie möchte mit ihrem Kunstprojekt ein Zeichen der Ermutigung in dieser Zeit setzen.

„Aktuell erklingt eine CD im Kirchenraum, und im Laufe der nächsten Wochen kann man anhand von QR-Codes die Stimmen für die Chorstücke mit dem Smartphone scannen, mitsingen und nach Hause tragen“, erklärt Christine Heimrich den musikalischen Teil.

Der Werdegang dieses Projekts erzählt seine ganz eigene Geschichte. Alles begann im Jahre 2006, als Christine Winterling den Bilderzyklus in Vorbereitung der Aufführungen des Oratoriums in zwei Bayreuther Kirchen geschaffen hat. Sie lebt und arbeitet in Bayreuth, ist Erzieherin in einem Kinderhort. In ihrer Kirchgemeinde engagiert sie sich sehr für die Musik. Der Bilderzyklus in Encaustic-Technik war ein Geschenk an die damalige Chorleiterin Ulrike Lah. Diese übergab die Bilder im April 2021 an ihre Tochter Christine Heimrich.

Christine Heimrich ist Kirchenmusikerin im Südharzer Kirchenkreises. Sie sei „ein stetiger Quell neuer Ideen“, meint Regina Englert. So liege es nah, dass auch diese Weitergabe der Bilder parallel zur Vorbereitung der Aufführung des Oratoriums geschah. Geplant sei ein gemeinsames Konzert des Ilfelder Projektchores mit Orchester und Solisten unter ihrer Leitung. Seit Februar dieses Jahres üben und singen die gut 40 Frauen und Männer unermüdlich. Dies geschehe zurzeit wegen Corona vorwiegend digital.

Kreiskantorin Christine Heimrich hoffe sehr, dass bald wieder Chormusik mit Orchester in den Kirchen möglich ist.