Noch eine Chance

Ein Mensch pflanzt einen Weingarten, baut Kelter und Mauer. Nun sollte der Garten Früchte bringen. Bringt er aber nicht. Die Trauben sind klein und sauer. Wütend reißt der Winzer alles nieder. Soll der Garten halt verkommen. Das ist ein 1700 Jahre altes Lied, das durch Jesaja überliefert ist. Wut und Enttäuschung schlagen in Zerstörung um. „Ja, das kennen wir!“, werden Sie jetzt vielleicht denken und kleine Kinder im Kopf haben, die wütend etwas in die Ecke werfen: Das blöde Auto ist schuld! Vielleicht denken Sie auch an sich selber: „Der sch… Computer macht nicht, was er soll!“ Und mancher ist dann kurz davor, das Teil vom Tisch zu fegen.

Die komplexe Welt begreifen wir immer nur stückweise und verdrängen Fragen: Was macht der Rechner eigentlich? Welche Faktoren beeinflussen den Wein und wieso passt das Lego-Männlein nicht ins Auto? Wir sind darauf angewiesen, uns Bilder zu machen, in Schubladen zu sortieren. Wenn etwas nicht stimmig ist, verurteilen wir schnell irgendwas oder -jemanden, anstelle unser Bild zu hinterfragen. Die Ignoranz, mit der sich Menschen in ihrer kleinen Welt einrichten können, ist erstaunlich.

Der Weingärtner fragt nicht, ob der Boden für Wein geeignet ist. Der Weinberg bringt keine süßen Trauben, also weg damit. Jesus sieht das anders. Er erzählt von einem Feigenbaum, auf dem nichts wächst, obwohl er gehegt und gepflegt wird. Trotzdem soll er nicht gefällt werden. Er soll weiter eine Chance haben. Weingarten und Feigenbaum stehen für uns Menschen in unserem alltäglichen Handeln mit seinen Irrungen, Wirrungen und Verwerfungen. Aber das wissen Sie ja schon. Wie Jesus damit umgeht, wissen Sie auch. Und wie halten Sie es selber?