Pilgerweg im Advent in Rosenkirche von Elende

Ein Angebot für die ganze Familie kann derzeit in der kleinen Gemeinde Elende im Südharz ausprobiert werden – mit viel frischer Luft und kreativen Aktionen. Lebensgroße Krippenfiguren beeindrucken schon beim Betreten der St.-Marien-Kirche. Flauschige Engelflügel hängen für ein Selfie oder einen Foto-Weihnachtsgruß bereit. Kleine Keramiksternchen wollen sich mit auf den Weg machen. Eine Mitmachaktion lädt ein, seine Wünsche und Bitten für 2021 auf bunten Kärtchen an den Weihnachtsbaum zu hängen.

„Wir haben einen neuen Weg gesucht, die Weihnachtsgeschichte zu erzählen“, berichtet Regina Englert vom Gemeindekirchenrat. Diese Angebote sind Teil des neuen Advents- und Weihnachtspilgerweges, der durch das Dorf führt. All dies ist auch ein Ersatz für die sonst sehr gut besuchte Christvesper in der Rosenkirche an Heiligabend. „Das ist immer wie ein großes Familien- und Klassentreffen; das funktioniert in diesem Jahr so leider nicht“, bedauert Englert. Doch die Gemeinde fand mit ihren Pfarrern und Ideengebern Annegret und Michael Steinke mit dem Pilgerweg eine Möglichkeit, einladend zu sein.