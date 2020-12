Schüler unterstützen Aleppo-Aktion im Eichsfeld

Nach der Messe am Sonntag wird auf dem Waldparkplatz Apfelsaft für den guten Zweck verkauft.

Hülfensberg. Auf dem Hülfensberg wird am Sonntag Apfelsaft für guten Zweck angeboten.

In diesem Jahr gab es im Werratal eine besonders gute Apfelernte. Viele Apfelbäume in und um Wanfried wurden in den vergangenen Jahren kaum beachtet. „Die Lehrer der Anne-Frank-Schule sensibilisierten die Schüler für den achtsamen Umgang mit der Schöpfung und luden diese zur Apfelernte ein“, berichtet Bruder Johannes Küpper vom Franziskanerkloster.

Anschließend wurde mit einer mobilen Presse Apfelsaft hergestellt. Deshalb wollen die Schüler an diesem Sonntag nach der 10-Uhr-Messe auf dem Waldparkplatz Fünf-Liter-Tetra-Packs Apfelsaft für zehn Euro verkaufen. Mit dem Erlös wird die Aktion „Bring Licht nach Aleppo“ unterstützt, die von der franziskanischen Gruppe Vivere und den Franziskanern initiiert wurde.