Schuster-Orgel in neuem Glanz: Nordhausen feiert mit Gottesdienst und Konzert

Nordhausen. Warum die erste Komplettreinigung des Instrumentes in St. Blasii seit 30 Jahren siebeneinhalb Monate gedauert hat.

Die Schuster-Orgel der St.-Blasii-Kirche wird am Sonntag, 18. Juli, nach erfolgter Sanierung wieder feierlich in Dienst genommen, kündigt Kantor Michael Kremzow an. Nach siebeneinhalb Monaten leisten die Fachleute gerade noch die letzten Feinarbeiten am Pfeifenwerk, so dass die Orgel am kommenden Wochenende wieder mit neuem Glanz strahlen kann.

Der Halberstädter Orgelbaumeister Johannes Hüfken und seine Mitarbeiter hatten in den vergangenen Monaten alle Hände voll zu tun, um den Staub der letzten 30 Jahre aus jeder der 2436 Pfeifen zu entfernen. Die Unterstützung aus der Gemeinde war dem Fachmann gewiss. Eine Schar von Helfern packte in den ersten Wochen kräftig mit zu, um zum Beispiel die Metallpfeifen in der Badewanne zu reinigen.

Aber auch abseits der praktischen Mithilfe habe das Projekt „Orgelreinigung“ viel Unterstützung erfahren, berichtet Kremzow, dank zahlreicher Spender aus der Gemeinde und Zuschüssen der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) und des Kirchenkreises war die erforderliche Summe von rund 56.000 Euro schnell erreicht.

Seit einigen Wochen verleiht nun Intonateur Daniel Gatzsche dem Instrument den Feinschliff. Jede der Pfeifen wird klanglich geprüft, optimiert, eingepasst und zuletzt gestimmt.

Ein Blick in die Geschichte der Orgel verrät, dass der Werdegang gerade dieser Orgel alles andere als geradlinig verlief. So sind auch im Zuge der Reinigung einige Probleme aufgetaucht, deren Klärung einiges an Zeit und Nerven gekostet hat. Unter anderem auch deshalb hat sich die Fertigstellung so weit verzögert. Doch die Orgel wurde nicht nur gereinigt, es hat auch ein neues Register seinen Platz gefunden und verleiht der Orgel nun noch mehr Klangfarben.

Die Wiedereinweihung erfolgt in zwei „Akten“: Am 18. Juli um 10 Uhr erfolgt im Rahmen des Festgottesdienstes die offizielle Wiederindienstnahme. Die Nordhäuser Kantorei gestaltet den Gottesdienst mit und kommentiert singenderweise, dass eine Orgel Odem (Atem) braucht – viel Luft für die Pfeifen und für alle Beteiligten manchmal einen langen Atem. Nicht umsonst heißt es im „Musik“-Psalm 150: „Alles, was Odem hat, lobe den Herrn.“

Nach dem Gottesdienst gibt es die Möglichkeit, auf der Orgelempore einen Blick ins Instrument zu werfen und zu erfahren, was sich alles verändert hat. Um 18 Uhr erklingt die Orgel dann im ersten Konzert unter den Händen von Kantor Michael Kremzow. Dabei geht der Blick auch zurück, und es erklingen zwei Werke, die schon bei der Einweihung der Orgel vor nunmehr 30 Jahren zu hören waren. Mit auf dem Programm steht auch ein Werk, das eigens für diesen Anlass entstanden ist.

Der Eintritt zu Gottesdienst und Konzert ist frei. Was nach wie vor gilt, sind die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. Im Anschluss an das Konzert steht Orgelbaumeister Johannes Hüfken bereit, um Fragen rund um die Arbeiten zu beantworten.