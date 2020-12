Ein Halm, langsam gewachsen aus einem Korn. Eine Blüte bildet sich. Später bog sich der Halm unter der reifen Frucht.

Da war er schon trocken geworden. Er wurde geschnitten und lag am Boden. Einer hat ihn aufgehoben. Und mit ihm viele andere. Kinder trinken mit solchen Halmen.

Manchmal wird einer zum rettenden Strohhalm. Menschen liegen auf Stroh in der Nacht. Tieren dient es als Streu in ihren Ställen.

Einmal – so wird erzählt – füllte man die Krippe mit Stroh und legte ein neugeborenes Kind hinein.

Von nah und fern kamen Menschen, um es zu sehen. Verwirrte Hirten erzählten von einem großen Gesang.

Weise Männer sprachen mit einem Staunen in der Stimme von einem hellen Stern. Genau in diesem Moment sammelte ein Hirtenkind ein paar Strohhalme auf, die aus der Krippe gefallen waren.

Es wendete sie in den Händen hin und her. Dann legte es sie übereinander. In der gemeinsamen Mitte verband das Kind sie mit einem losen Faden, den es von einem Gewand abriss.

Die gemeinsame Mitte, sie machte die Halme zum Stern. Vorsichtig legte das Hirtenkind ihn an die Krippe und staunte über seinen Glanz.

Der Strohstern: er verbindet Stroh und Stern, Himmel und Erde, Nacht und Licht. Irdisches erhält seinen Glanz, Himmlisches einen Stallgeruch.

Gott wird Mensch in einem Kind. Und wenn wir es in die Mitte nehmen, leuchten wir als ein besonderer Stern.

Licht fällt ins Dunkel, Rettendes naht in der Not, Wege werden sichtbar, Himmelsglanz scheint auf.

Die Autorin ist Pfarrerin in und um Sondershausen.