Südharzer Kirchenkreis plant einen Bibelcup in Bleicherode

Bleicherode. 30 Spielstationen sollen am 18. September auf dem Programm stehen.

„Nach vier Jahren Pause soll es in diesem Jahr endlich wieder Wettkämpfe rund um biblische Geschichten geben“, freut sich Gemeindepädagogin Carmen Scholl. Viele Familien wissen, dass die Bibelolympiade alle zwei Jahre stattfand. Leider musste dieses Ereignis, dem viele Kinder entgegenfiebern, schon zweimal verschoben werden. Am 18. September soll es nun um 14 Uhr in Bleicherode auf dem Sportplatz endlich wieder so weit sein – wenn Corona es zulässt.

Mit neuem Namen – Bibelcup – werden Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren in Kleingruppen von sechs bis zehn Teilnehmern sowie Familienmannschaften miteinander in den Wettstreit treten.

Zu Beginn des Bibelcups wird Frank Tuschy vom Kinderkirchenladen eine Andacht gestalten. Anschließend haben die Mannschaften zwei Stunden Zeit, an etwa 30 Spielstationen ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Biblische Geschichten werden vorgelesen und dann mit passenden Aufgaben verknüpft, in denen es weniger um Wissen als um Spaß und Spiel geht.

Anmeldungen sind bei allen Gemeindepädagogen des Südharzer Kirchenkreises möglich.