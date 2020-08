Insgesamt drei Chorfenster wurden 1908 von Geheimrat Carl Spaeter der evangelischen Gemeinde in Bad Sulza gestiftet. Das Alter hatte für Sanierungsbedarf gesorgt.

Über 100 Jahre alte Kirchenfenster in Bad Sulza saniert

Jetzt müssen nur noch die Gerüste an und in der Stadtkirche in Bad Sulza abgebaut werden, dann ist der Blick auf einen ganz besonderen Teil der St. Mauritius wieder frei. Wie Dieter Kranich vom Förderverein des Gotteshauses erklärt, sind die Stifterfenster, die noch aus dem Jahre 1908 stammen, bereits fertig saniert worden.