Weihnachtsfreude für bedürftige Kinder in Osteuropa

Jedes Jahr aufs Neue packen viele Stelzener, aber auch Menschen aus anderen Orten, ein Geschenk für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Mehr als 20 Pakete hat Anja Baumann vom Kirchenvorstand in Stelzen bei der diesjährigen Aktion angenommen. Die Leute brachten diese sowie jeweils eine Geldspende für die Transportkosten der Pakete in die Kirche.

Oft sind es gerade Kinder, die mit ihren Eltern ein Paket für ein anderes Kind, dem es nicht so gut geht, zusammenstellen. Schließlich wissen sie oftmals am besten, was den Gleichaltrigen gefallen könnte. Patricia Drechsel aus Unterkoskau hatten zusammen mit ihren Kindern an der Aktion teilgenommen. „Ich haben beim Bekleben des Schuhkartons geholfen”, war von Friederike Drechsel zu erfahren. Das Mädchen hatte außerdem ein Zebra ausgesucht, ein so genanntes Schleichtier, wie sie bei den Kindern gerade angesagt sind. Und Benjamin, der Bruder, hatte einen kleinen Mähdrescher dazugelegt. So wie Familie Drechsel kommen auch jedes Jahr Alina und Elly aus Spielmes mit ihren Muttis, um ein Geschenk abzugeben. Sie und viele andere hilfsbereite Leute geben gern etwas ab, um einem bedürftigen Kind in Osteuropa eine Weihnachtsfreude zu machen.

„Weihnachten im Schuhkarton“ gilt als die beliebteste Geschenkaktion weltweit. Unter dem Motto „Mehr als ein Glücksmoment“ erleben Kinder in Not nicht nur Weihnachtsfreude durch einen Schuhkarton, sondern werden auch mit der Liebe Gottes berührt. International ist die Aktion unter dem Namen „Operation Christmas Child“ bekannt.

Nach Stelzen brachte Anja Baumann die große Geschenkaktion, initiiert sie jedes Jahr neu. Die Pakte aus dem deutschsprachigen Raum gehen in Länder wie Litauen, Georgien, Rumänien, Montenegro oder auch Nordmazedonien.