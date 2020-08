Den traditionellen Bieranstich wird es in diesem Jahr nicht geben.

Kirmes in Roßleben fällt aus

In Abstimmung mit den Narren des Roßlebener Carnevalclubs hat sich die Stadtverwaltung zu einer Absage der Roßlebener Kirmes am zweiten Septemberwochenende in diesem Jahr entschieden. Der Grund dafür seien die zu hohen Auflagen im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen, wie Bürgermeister Steffen Sauer (SPD) auf Nachfrage mitteilt. Unter diesen Umständen sei eine Durchführung für den RCC auch nicht wirtschaftlich gewesen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.