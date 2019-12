Rückwärts rollte Thomas Bitter am Sonnabend mit „Maja“ samt dem Bauzug bis an die Stelle, wo gegenwärtig die „Eisenbahnwelt“ ein Ende hat. Der sich im Hintergrund anschließende Gleisbogen ist nicht befahrbar. Dort liefen bereits Vorarbeiten zur Erneuerung des Unterbaues. Perspektivisch ist es zudem geplant, alle Bögen auf der Strecke durchs Wisentatal mit Betonschwellen zu versehen.

Kleine Bahn mit großen Personalsorgen

Bei der Ferienlandeisenbahn in Crispendorf dreht sich momentan kein Rad. „Maja“, „Crispi“ und Co. sind in Winterruhe - die Gleise dort trugen Samstagvormittag eine weiße Haube, also eigentlich Idylle pur im Tal der Wisenta. Aber eben NUR eigentlich, wie der Vorsitzende des gleichnamigen Vereins, Thomas Bitter, bei einem Treffen am Lokschuppen umriss.

Auch wenn er an die Saison 2019 – zwischen April und Oktober wurden hier 4872 Fahrgäste gezählt – das Prädikat „Gut“ vergab, plagen ihn und seine nur noch wenigen Mitstreiter nach wie vor große Personalsorgen. Und die sind so krass, dass es heute, also am vorletzten Tag des alten Jahres, noch keine Planung für die Fahrtage 2020 gibt. Auch war ihm nur ein zaghaftes „vielleicht“ auf die Frage zu entlocken, ob es denn solch Höhepunkte im Jahresprogramm wie die Fahrten zu Ostern, an Himmelfahrt, die Märchen- oder auch die Halloweenfahrten in der nächsten Saison weiter geben wird? Und dabei erfreut sich das, was hier in jeder Saison nicht nur Eisenbahn-Nostalgikern sondern auch vielen anderen Gästen aus nah und fern geboten wird, doch einer guten Resonanz.

Denn um die genannte Gästezahl, die etwas geringer ausfiel als in den Vorjahren, richtig einordnen zu können, sollte man von den witterungsbedingten Besuchereinbußen zu Ostern und wohl auch zu Himmelfahrt wissen. „Ausgefallen sind zudem noch die Lichterfahrten, zu denen wir sonst auch nochmal zwischen 200 und 250 Fahrgäste hatten“, erklärte Thomas Bitter.

Ein Stapel mit Holzschwellen, die auf den Geraden ebenfalls noch verbaut werden sollen. Im Laufe des Januar hoffen Thomas Bitter und seine Mitstreiter nun darauf, dass auch die bestellten 60 Betonschwellen eintreffen. Foto: Uwe Lange / OTZ

Weit geöffnet waren vorgestern die Tore des Lokschuppens – vorn dran fiel das jüngste Mitglied der Flotte auf, welches aber im Vergleich mit „Maja“ und „Crispi“ ein Oldtimer ist. Im Ergebnis einer Vereinsauflösung gelangte dieses, im Ursprung auch eine Grubenlok mit dem Baujahr 1957, aus Halle/Saale nach Ostthüringen. Ostern 2020 soll sie dann offiziell in Dienst gestellt und getauft werden. Auf Nachfrage betonte der Vereinsvorsitzende, dass es einen Namen für die in rot/schwarz gehaltene Lok bereits gibt – den er aber nicht verraten wollte.

Besagte Lok-Troika versetzt die Macher der Ferienlandeisenbahn dann auch zumindest technisch in die Lage, alle Fahrtage absichern zu können – selbst wenn „Maja“, „Crispi“ oder „?“ in der Werkstatt beziehungsweise mal in Revision sein sollten. Mit Blick auf das „rollende Material“ passt es also hier, wäre da nur nicht das Personalproblem.

Ganz oben im Ranking steht die Sorge mit den Lokführern, über die bereits im Frühjahr berichtet wurde und die nach wie vor akut ist. Schließlich steht und fällt so ein Fahrtag mit den „Hobby-Eisenbahnern“, die im Cockpit von einer der drei Loks sitzen und den jeweiligen Zug samt seiner Fahrgäste über die rund 1700 Meter lange Trasse bringen. „Mindestens 18 Jahr alt müsste so jemand sein, der sich eine Tätigkeit als Lokführer vorstellen könnte. Hat der Betriebsarzt dessen Tauglichkeit festgestellt, folgt die Ausbildung hier bei uns – diese ruht auf den Säulen Theorie, Praxis und Werkstatt“, wusste Thomas Bitter, der in der Folge von überschaubaren Regeln für die Ferienlandeisenbahn sprach.

Der Werkstatt-Part sei für die „Lokführer-Azubis“ nötig, um die Technik kennenzulernen und fördere den sorgsamen Umgang mit ihr. Auch wenn die Triebfahrzeuge vom Grundsatz her als Grubenloks sehr robust wären. Dafür steht der Fakt, dass es in den vergangenen 17 Jahren nur einmal ernsthafte Probleme gab – und zwar beim Motorschaden von „Maja“.

Und wie könnte es anders sein, mäßig bestellt ist es auch um die Mitglieder des Vereins Ferienlandeisenbahn! Ganze zwölf Mitstreiter hat Thomas Bitter aktuell, davon ist „eine Handvoll aktiv“. Dabei wird aber jede Hand gebraucht, denn ähnlich wie beim „großen Bruder“ Wisentatalbahn muss auch hier am Gleis unbedingt etwas gemacht werden. Da gibt es turnusmäßige Reparatur- und Austauscharbeiten – aber auch unplanmäßiges, wie die gut 70 Meter mehr Gleisbaustelle, die aufgrund von Witterungseinflüssen in diesem Sommer entstanden sind. Mal grob zusammengefasst, müssen bis zum Ostern 2020 geplanten Saisonstart noch gut 130 Meter Gleis erneuert werden. Das mit den dringend benötigten helfenden Händen - bei allem Technikeinsatz - erneuerte Thomas Bitter nochmals mit Blick auf die anstehenden Arbeitseinsätze. Über die jeweiligen Termine wird rechtzeitig durch die Heimatzeitung informiert.

Neu ist 2020 die Servicenummer der Ferienlandeisenbahn zu den Fahrtagen: 0160/7500128