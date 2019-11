Guido Kunze auf einer Kakao-Plantage in Südamerika.

Erfurt. Freude bei Extremsportler Guido Kunze: In Erfurt fand die Kinopremiere seines Films mit den Botschaftern von Kolumbien und Ecuador statt.

Kurzweiliger „Langer Weg der Schokolade“

Rund 400 Besucher erlebten im Erfurter Cinestar eine Kinovorführung der besonderen Art. Zu den Gästen bei der kurzweiligen Premiere des Films „Der lange Weg der Schokolade“ zählten dabei auch zwei Botschafter in Deutschland: aus Kolumbien Hans-Peter Knudsen und aus Ecuador Manuel Mejia Dalmau. Aus gutem Grund: Der Thüringer Extremsportler Guido Kunze war auf der Suche nach der besten Kakaobohne der Welt rund drei Wochen in Südamerika unterwegs.

Der Film beleuchtet mit eindrucksvollen Bildern und bewegenden Begegnungen mit Einheimischen die dortige 4000 Kilometer lange abenteuerliche Reise des Mühlhäusers auf dem Rad. Die Botschafter, die am Donnerstag mit Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) noch eine Stadtführung in Erfurt unternahmen, bedankten sich deshalb für eine „tolle Werbung“ für Südamerika, speziell für ihre Länder.

Und Guido Kunze versprach, dass sie noch mehr Interessierte erreichen wird. Denn im kommenden Jahr soll der Film, der auch auf die anstrengende Radstrecke in Europa von Lissabon zum Zielort Erfurt blickt, in weiteren deutschen Cinestar-Kinos laufen. „Ich möchte vor allem Schüler erreichen, damit sie mehr über Länder und Leute erfahren, über den Ursprung der Schokolade, über gerechten Handel und faire Preise“, so Kunze.