In Voigtstedt ist es Tradition, dass Ortschaftsbürgermeister Uwe Ratayczak die Jugendweiheteilnehmer des Ortes an einem Nachmittag einlädt, um ihnen an der Schwelle zum Erwachsensein alle guten Wünsche mit auf den Weg zu geben. Acht Jugendweiheteilnehmer gibt es in diesem Jahr in Voigtstedt -- neben dem Ortsoberhaupt (oben links) freuten sich Lennard, Louis und Lenox sowie Michelle, Demion, Gregor und Richard (unten von links). Nach Bratwurst und Brätel vom Grill wurde dann gekegelt.