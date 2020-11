Kyffhäuserkreis: Neue Brücke für Weg in die Steinzeit

Artern: Tiefbauarbeiten in der oberen Magdalenenstraße, Lindenstraße, Weinberg und Steile Hohe. Abschnittsweise Vollsperrung bis Ende November.

Ringleben: Straße zwischen Ringleben und Ichstedt ist wieder voll gesperrt und der Verkehr von und in Richtung Ichstedt wird über Ortsverbindung Ringleben-Borxleben über einen Teilbereich der neuen Ortsumfahrung in beiden Richtungen umgeleitet.

Greußen, Neustadt: Vollsperrung zwischen Helbeeck und Steinweg mit Umleitung über Bundesstraße 4 und Topfstedt. Halbseitige Sperrung mit Ampel ab Steinweg Richtung Engstelle zur Bundesstraße 4. Gebaut wird bis Ende des Jahres.

Günserode: Ab 30. Oktober bis voraussichtlich 30. November beginnen Arbeiten an einem neuen Teilstück Weg in die Steinzeit im Bereich Wipperbrücke vorm Dorf wegen Ersatzneubau der Brücke.

Göllingen: voraussichtlich bis Ende des Jahres Vollsperrung der Poststraße wegen Bauarbeiten.

Göllingen: Seit 12. Oktober Kanalverlegung im Bereich Alter Weinberg bis Jahresende mit örtlich ausgeschilderter Vollsperrung, Erweiterung Baumaßnahme in Abhängigkeit von Baufortschritt und Witterung.

Friedrichsrode: Bohrpfahlgründung am Ortsausgang an L 1016, Bauarbeiten führen bis Ende des Jahres zu örtlich begrenzten Verkehrsraumeinschränkungen.

Ebeleben: Neubau der Helbebrücke. Verkehr wird durch Ampelregelung über örtliche Umfahrung geführt.

Greußen/Grüningen: Kabelverlegung in beiden Ortslagen bis Ende September.

Großenehrich: Vollsperrung wegen Kanalbau zwischen Kirchstraße und Müntzer/Bahnhofstraße sowie Wasserthalebener und Bahnhofsstraße bis 30. November. Umleitung über Greußen - B 4 - Graß - Ebeleben.

B 85: Für Lkw von der Landesgrenze bis zur Zufahrt Kyffhäuser voll gesperrt wegen Hangsicherung bis voraussichtlich 18. Dezember. Umleitung über Kelbra, Badra, Sondershausen, L 1034, L 1172, Rottleben, Bad Frankenhausen und umgekehrt. Für Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen halbseitige Sperrung.

Bad Frankenhausen: Bauarbeiten im Bereich Hälterstraße mit Vollsperrung bis 24. Dezember.

Stausee Kelbra: Im Verlauf des Rad-/Gehweges muss ein im Bereich Kyffhäuserkreis Breitbandkabel verlegt werden.

Niederspier: Vollsperrung der K 6 wegen eines Ersatzbaus der Brücke bis Januar 2021. Umleitung über Oberspier - B 4 - Otterstedt - Niederspier und umgekehrt.

Quelle: Landratsamt