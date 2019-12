Einer der größten Männer kommt aus Gotha: "2,16 Meter sind nicht schlecht"

Dirk Nowitzki ist 2,13 Meter groß. Na und. Kristian Frankenberg aus Gotha lässt das kalt. Er legt locker noch drei Zentimeter drauf. Mit 2,16 Metern zählt er mit zu den körperlich größten deutschen Männern. Selbst jener Hesse, den die Statistik aktuell als größten Mann zwischen Helgoland und Bodensee führt, ist mit seinen 2,23 Metern nicht viel größer.

"Mit 14 ging das los, bis dahin hatte ich Durchschnittsgröße", erinnert er sich. Der Wachstumsschub ebbte erst mit dem Ende der Pubertät ab, so mit 18 oder 19 Jahren. Kristian Frankenberg hatte da schon eine Lehre begonnen, als Gas- und Wasserinstallateur. Heute verdient er damit seine Brötchen, ist oft auf Montage unterwegs. Nicht gerade ein idealer Job bei den Körpermaßen. "Macht mir gar nichts, es geht schon", sagt er mit einem Lächeln.

Basketball- und Volleyballvereine haben oft bei ihm angeklopft. Aber mit diesem Sport hat er es trotz seiner Idealmaße nicht so. Er fährt lieber Fahrrad. Na klar, auf einer Supergröße, bei der jedem Normalsterblichen die Beine nicht mal bis zu den Pedalen reichen würden.

Wenn der 31-Jährige Auto fährt, geht das nur in einem Modell - einem VW Touran. Frankenberg hat alles durchprobiert, was bezahlbar war und was der Automarkt hergab. Nur der Touran passte. Er bietet dem Großgewachsenen als einziger genügend Kopf- und Beinfreiheit.

Das ist mit dem Bett nicht anders. "Eigenbau", sagt er grinsend. Das Bett war mit ein Grund, weshalb er beim Bund 2002 ausgemustert wurde. Die hätten einiges für große Männer vorrätig gehabt, aber kein Bett. Extra eines anfertigen lassen wollte man nicht. Glück gehabt.

Schuhe in Größe 49/50 nur als Sonderanfertigung

Schuhe, Größe 49/50? Gibt‘s nur per Katalog auf Sonderanfertigung. Die allerdings gehen deswegen richtig ins Geld. Und wie ist das mit Kleidung? "Ach, es geht", sagt der Schlacks, denn ein solcher ist er bei 216 Zentimetern Körpergröße und gerademal 90 Kilo Lebendgewicht zweifelsohne, bescheiden. Die Preise würden nicht exorbitant hoch sein. Aber die Auswahl - er braucht z.B. eine 40er Länge beim Jeanskauf (normal sind 30/32) - sei halt sehr begrenzt. Im normalen Laden gelingt zuweilen ein Glücksgriff. Aber das sei die Ausnahme. Er müsse schon auf das Internet ausweichen, um stöbern zu können.

Einmal kam er allerdings nicht umhin, sich einen Anzug auf Maß anfertigen zu lassen - bei seiner Hochzeit. Als er 2012 seine Jessica (24) geheiratet hat. "Das war es mir wert", sagt Kristian Frankenberg. Und lächelt wieder. Und seine Frau, ist die auch "etwas größer"? "Ach was", sagt er. Wieder Lächeln. "1,60 Meter". Probleme? "Nö, alles ganz normal". So normal, wie bei anderen auch. Seit fast zwei Jahren haben Kristian und Jessica ein Söhnchen. Lennox war bei der Geburt 44 Zentimeter groß. Kein Grund zur Aufregung. Noch nicht. Er werde aber schon mal rechtzeitig, wenn es so weit ist, den Handwurzelknochen seines Sohnes messen lassen. Vorsichtshalber.

"Die 2,16 Meter Körpergröße sind ja manchmal nicht schlecht, weil man immer die Übersicht behält", sagt der Gothaer. Das Kopfeinziehen ist bei ihm mittlerweile ein Reflex, den er im Schlaf beherrscht. Schon oft die Stirn angeschlagen? Kurzes "Nö". Frankenberg gesteht aber ein, dass seine Körpergröße manchmal auch zur Last wird. Wenn er z.B. ins Kino gehen möchte. "In Gotha unmöglich, wenn überhaupt, dann im F1 in Erfurt", sagt er. Da sei Platz für die Beine. Er hofft aber, dass das neue Kino in seiner Heimatstadt etwas mehr Komfort für die Größeren bietet, als das alte. Und er wünscht sich noch etwas. Dass Riesen wie er finanziell auch mal vom Staat so unterstützt würden, wie die Kleinwüchsigen. "Das finde ich echt ungerecht", sagt er. Und lächelt.