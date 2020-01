3588 Euro für todkranke Kinder

Die Bäckerei Bergmann kann sich ab sofort „Offizieller Partner des Kinderhospizes Mitteldeutschland“ nennen. Die Urkunde überreichte am Mittwoch Daniel Voigt, der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Sömmerda. Der Verein ist seit 2018 offizieller Partner des Kinderhospizes. Voigt sprach von einem besonderen Engagement. „Eure Unterstützung ist nicht selbstverständlich.“ Das zweite Mal in Folge hatte der Frömmstedter Familienbetrieb in der Weihnachtszeit in allen 46 Filialen sowie in den zwei Verkaufswagen Spendenbüchsen für das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz aufgestellt. Gesammelt wurden 3588 Euro, ließ Jens Voigt wissen. Er hatte die Dosen zum Hauptsitz des Kinderhospizes nach Nordhausen gebracht und dort öffnen und zählen lassen.

Matthias Bergmann konnte das Ergebnis noch einmal um 50 Euro erhöhen. Das Geld stammt aus dem Trinkgeld-Topf der Bergmann-Filiale im Sondershäuser Kaufland. Dort, wie auch im Rewe-Markt in Bad Frankenhausen, waren die gut gefüllten Spendenboxen gestohlen worden. Die Sondershäuser Verkäuferinnen wollten dennoch einen Beitrag für das Kinderhospiz leisten, berichtete Bergmann und war selbst gerührt von der Anteilnahme.

Auch zum Weihnachtsmarkt in Sömmerda, wo das Unternehmen mit Kindern Lebkuchen verzierte, wurden die Spendenboxen aufgestellt und blieben nicht unbeachtet, berichtet Marketing-Mitarbeiter Tino Hafermalz. Groß war die Spendenbereitschaft auch in der neu eröffneten Filiale am Ringelberg in Erfurt. Dort sagt das Unternehmen mit dem Verkauf von Brot und Brötchen vom Vortag dem Wegwerfen von Backwaren den Kampf an. „Um den Laden bekannter zu machen, haben wir am 23. und 24. Dezember die Backwaren verschenkt. Viele haben dafür einen Obolus in die Spendenbüchse geworfen“, berichtet er.

Das Engagement für das Kinderhospiz unterstützt das Unternehmen auch auf andere Weise. Voigt nennt dabei 400 Pfannkuchen für die Teilnehmer des Benefizlaufes, mit dem der Verein ebenfalls das Hospiz unterstützt, als ein weiteres Beispiel. Für die Feuerwehr und den Feuerwehrverein Sömmerda ist die Bäckerei Bergmann seit gut zehn Jahren ein „unverzichtbarer Partner“.

In Sachen Wohltätigkeit planen der Feuerwehrverein Sömmerda, der Verein Run4Kids und die Bäckerei Bergmann eine weitere Aktion. Gemeinsam mit Sportler Jan Hähnlein, der bereits mehrere Spendenaktionen auf die Beine gestellt hat, organisieren sie am 2. Mai einen Spendenmarsch rund um Frömmstedt. Unter dem Motto „Heros 2020“ sollen 50 Kilometer in zwölf Stunden zurückgelegt werden.

Unterstützt werden soll die NCL-Stiftung, die sich für eine Zukunft ohne Kinderdemenz stark macht. Es handelt sich um eine tödliche, bislang kaum erforschte Stoffwechselkrankheit, bei der betroffene Kinder erblinden, unter Epilepsie leiden und zunehmend weitere kognitive und motorische Fähigkeiten verlieren, bis sie – meist noch vor dem 30. Lebensjahr – sterben. Das Startgeld soll zu 100 Prozent an die Stiftung gehen.

„Für uns ist es keine Frage, die Aktion zu unterstützen und wir hoffen, dass der Spendenmarsch zu einer Tradition wird. Durch die Tour de Frömmschdt sind wir veranstaltungserfahren. Außerdem bietet sich unser Sportplatz geradezu an“, sagt Bergmann. Die Vorbereitungen laufen bereits seit Monaten. So ist die Marschstrecke über Bilzingsleben, Heldrungen und Kindelbrück bereits abgesteckt. Alle zehn Kilometer soll es Versorgungspunkte geben. Selbst die Medaillen, die jeder Teilnehmer, der das Ziel erreicht hat, bekommen soll, sind schon in Arbeit.

Weitere Informationen unter: www.spendenmarsch.org