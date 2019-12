52 Schwarzkittel erlegt

Auf der jüngsten Drückjagd durch die Reviere Dragensdorf, Chursdorf, Schöndorf II und Volksmannsdorf ist eine außergewöhnliche Jagdstrecke erzielt worden. Die 45 Jäger erlegten ganze 52 Wildschweine, zwei Rotwild-Kälber sowie fünf Stück Rehwild und fünf Füchse.

„Das war ein außergewöhnliches Ergebnis. In meiner Prognose wäre ich schon mit zehn Sauen zufrieden gewesen, 20 wären gut gewesen, aber an über 50 Stück hätte ich nicht zu träumen gewagt“, sagt Sören Kießling, Hauptorganisator der Drückjagd. Die Hohe Abschusszahl an Wildschweinen führt der Waidmann auf das vergangenen Jahr zurück. Unter anderem war durch die starke Eichelmast die Jagd auf die sogenannten Schwarzkittel eher verhalten gewesen. 42 der insgesamt 52 erlegten Wildschweine waren Frischlinge und weniger als ein Jahr alt. „Oftmals wird die Afrikanische Schweinepest vorgeschoben, um alle Schwarzkittel abzuschießen. Ich sehe das nicht so. Es ist wichtig, vornehmlich die jungen Tiere aus dem Bestand zu entnehmen, da die älteren Wildschweine besser zu beeinflussen sind, wenn es darauf ankommt“, sagt Sören Kießling.

An der Drückjagd waren neben den 45 Jägern auch ein gutes Dutzend Treiber sowie 45 Stöberhunde beteiligt, zumeist Bracken und Terrier. Sören Kießling freut sich, dass die vierte dieser jährlich stattfindenden Drückjagden so erfolgreich war. „Durch die gute Zusammenarbeit mit der Landgenossenschaft Dittersdorf wird uns Jägern stets eine waidgerechte Bejagung ermöglicht“, schließt Sören Kießling ab.