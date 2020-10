75 Jahre TLZ: Peinliche Panne führt zur „Jugendliebe“-Freundschaft

Den Ärger um eine peinliche Meldung im Weimarer Lokalteil hätten wir uns gerne erspart. Es muss Mitte der 1990er Jahre gewesen sein, da erreichte die Redaktion die Nachricht, dass Ute Freudenberg wohl wieder in ihre Heimatstadt zurückkehren werde. Ein junger Praktikant machte daraus eine Meldung, über die sich die aufgeklärte Leserschaft irritiert die Augen rieb, denn da war von einer „Schauspielerin Ute Freudenberger“ die Rede.

Ein peinliche Panne! Und so etwas passiert auch noch in Weimar, wo die Zeitung auch mit der Chefredaktion zu Hause ist. Zwar hielt sich das Leserecho in Grenzen, aber die Künstlerin, die gerade ihr Comeback im Osten vorbereitete, und ihr Management waren richtig sauer. Zwecks Schadensbegrenzung organisierte die Chefredaktion ein Abendessen mit der Sängerin in einem guten Restaurant an der Friedrich-Ebert-Straße in der Nähe des damaligen Volkshauses. Der damalige Chefredakteur Hans Hoffmeister, nicht schlageraffin, beauftragte mich, die „Sache zu bereinigen“, weil er wusste, dass ich mich in diesem Genre ein bisschen auskannte. Ich war musikalisch durchaus vorbelastet, „quälte“ in der Freizeit auch schon mal meine alte Gitarre aus Jugendzeiten mit Oldies. Aber was wusste ich damals schon von Ute Freudenberg und der „Jugendliebe“. Keine Ahnung! Internet als schnelles Nachschlagewerk wie heute, das gab es noch nicht.

Das Abendessen war meine erste Begegnung mit Ute Freudenberg. Jeder erzählte von sich, sehr persönlich. Eine wirklich vertrauensbildende Maßnahme, die funktionierte. Fortan bekam ich als Chef vom Dienst in der TLZ-Chefredaktion nicht nur jede neue CD von Ute Freudenberg mit Widmung auf den Tisch; ich wurde von der Sängerin persönlich und von ihrem Management auch stets mit Neuigkeiten versorgt. Es war folgerichtig, dass ich die Sängerin als Überraschungsgast ins Weindorf zum Weimarer Goethe-Weinfest der TLZ holte.

Ehrgeizig feierte die Sängerin im Osten mit ihrem alten „Jugendliebe“-Hit und mit neuen Titeln ein Super-Comeback. Und immer, wenn es wieder interessante Nachricht von Ute Freudenberg gab, wurde die TLZ-Leserschaft informiert, weil die Redaktion – sozusagen wegen der peinlichen Panne – einen guten Draht zur mithin beliebtesten Sängerin Ostdeutschlands gefunden hatte. Als Ute Freudenberg 1997 erstmals den Medienpreis „Goldene Henne“ verliehen bekam, machte ich mit unserem Kulturredakteur Frank Quilitzsch ein Interview für den „Treffpunkt“.

Aus dem „guten Draht“ zur Sängerin und ihrem Management entwickelte sich eine Freundschaft, die bis in die jüngste Zeit anhält. Und die sich durch „Adele“, die rührige Managerin, auch noch auf „Karat“ ausdehnte. Natürlich durften wir bei allen Jubiläen der Weimarer Sängerin persönlich dabei sein, buchstäblich in der ersten Reihe, etwa in der alten Erfurter Oper.

Die peinliche Panne mit der „Schauspielerin“ ist sogar verkürzt in der Biografie „Jugendliebe“ (Autorin Christine Dähn) verewigt. Der „gute Draht“ zahlte sich sogar auf der Bühne aus: Als Ute Freudenberg Jahre später beim Zwiebelmarkt vor dem Weimarer Stadtschloss auftritt, was ich vermittelt hatte, da lässt die Sängerin den Showtruck-Moderator abblitzen. Er hatte keine Ahnung, wer sie war, woher sie kam, was sie sang. „Dieter muss die Anmoderation machen!“ fordert die Sängerin. Es wird ein begeisterndes „Wahnsinnskonzert“ mit vielen Zugaben. Vor einer riesigen Publikumskulisse – und das mittags, an einem kalten Oktobertag. Mit ihren Liedern singt sich Ute einmal mehr in die Herzen ihrer Fans. „Jugendliebe“, die verbindet eben – und Freundschaft hält…