Ab 2021 Geschäftsführer bei der Wirtschaftsfördervereinigung

Unternehmer Ingo Treu (rechts) wird 2021 für die Wirtschaftsfördervereinigung Apolda-Weimarer Land als Geschäftsführer tätig werden. Vorsitzender Michael Leiprecht und Vorstandsmitglied Peggy Lindner begrüßen ihn in dieser Funktion vor.

Apolda. Eine neue Aufgabe wird Ingo Treu zusätzlich zur unternehmerischen Tätigkeit 2021 bei der Wirtschaftsfördervereinigung in Apolda annehmen.

Neben der unternehmerischen Tätigkeit in seiner Firma Lederatelier wird Ingo Treu im nächsten Jahr auch als Geschäftsführer der Wirtschaftsfördervereinigung Apolda-Weimarer Land tätig werden. Zunächst soll er parallel zur langjährigen Geschäftsstellenmitarbeiterin Inge Wollwerber agieren. Geht diese in der ersten Jahreshälfte in Rente, wird Treu vollends übernehmen.