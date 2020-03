Abenteuer Blaues Gold in Thüringen und Bayern

Der länderübergreifende „Geopark Schieferland“ wurde Ende 2019 zum Nationalen Geopark erhoben und ist damit einer von 16 in Deutschland. Er umfasst das thüringisch-fränkische Schiefergebirge nebst angrenzenden Regionen wie die Orlasenke mit ihren Zechsteinriffen. Drei Naturparks bilden das Kerngebiet: die Naturparks Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale, Thüringer Wald und Frankenwald.

Dort „dreht sich alles um den Schiefer – das blaue Gold über und unter der Erde“, wie es auf der Homepage des Geoparks heißt. Zig Museen, Schaubergwerke, Erlebnispfade und sehenswerte geologische Denkmäler zeugen von der erdgeschichtlichen Besonderheit der Region.

Die Zertifizierung zum Nationalen Geopark ist allerdings an Auflagen gebunden, die helfen sollen, den Park weiterzuentwickeln. Am Freitag wird deshalb in Ranis ein Thüringer Arbeitsverein gegründet: der Geopark Schieferland in Thüringen e.V. Die bayerischen Partner haben das bereits getan. Künftig sollen etwa touristische Angebote wie Erlebniswanderwege ausgebaut, der Internetauftritt vertieft und geodidaktische Konzeptionen erarbeitet werden. Damit das „Abenteuer Blaues Gold“ möglichst viele Touristen ins Schieferland lockt. Weitere Mitstreiter, die PR-Aufgaben übernehmen oder sich zum zertifizierten Natur- und Landschaftsführer ausbilden lassen wollen, seien herzlich willkommen, betont Christine Kober, Leiterin des Naturparks Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale.

Insgesamt sind an dem Projekt sechs Landkreise beteiligt: drei auf bayerischer Seite sowie die Thüringer Kreise Sonneberg, Saalfeld-Rudolstadt und der Saale-Orla-Kreis.

Sieben touristische Highlights und Geheimtipps

Lehesten: In Lehesten erzählen mit Schiefer gedeckte Häuser von der jahrhundertealten Bergbau- und Schiefertradition. Wie hier einst in einem der größten Schiefertagebaue Europas Dach- und Wandschiefer gefördert und kunstvoll verarbeitet wurde, kann im Technischen Denkmal „Historischer Schieferbergbau Lehesten“ plastisch nachempfunden werden. Der Tagebaubereich selbst hat sich in einen See verwandelt, umgeben von Halden, Wiesen und Feldern, ein Refugium für seltene Tier- und Pflanzenarten. Ein ausgedehnter Spaziergang lohnt in jedem Fall.

Ranis: Burg Ranis steht auf einem Zechsteinriff-Felsen, eine Art prähistorisches Korallenriff, das jedoch nicht von Korallen, sondern unter anderem von urzeitlichen Moostierchen gebildet wurde. Die gesamte westliche Orlasenke ist geprägt von dieser markanten Zechstein-Landschaft. Für Bürgermeister Andreas Gliesing ist sie vergleichbar mit dem Great Barrier Reef in Australien. Das Museum Burg Ranis befasst sich mit der Geologie des Orlatales sowie mit der unterhalb der Burg gelegenen Ilsenhöhle, die Neandertaler und Mensch einst als Jagdquartier diente.

Kamsdorf: In Kamsdorf empfiehlt Naturpark-Leiterin Christine Kober das örtliche Besucherbergwerk. Ein 2,6 Kilometer langer Rundweg unter Tage entführt in 400 Jahre Bergbaugeschichte. In der Nähe befindet sich das sehenswerte Bergbau- und Heimatmuseum Könitz. Es präsentiert unter anderem Mineralien und Gezähe, also Arbeitsgeräte der Bergleute. Rad- und E-Bike-Fans sollten sich die 25 Kilometer lange Bergbauroute durch Saalfeld, Unterwellenborn, Könitz und Kamsdorf vormerken.

Schmiedefeld: Die Saalfelder Feengrotten sind weithin bekannt. Es gibt jedoch noch eine zweite Erlebnisgrotte unter Tage bei Saalfeld: das Schaubergwerk Morassina im Ortsteil Schmiedefeld. Das ehemalige Bergwerk besitzt nicht nur 3400 farbenfrohe Stalaktiten und Stalagmiten, sondern auch einen Heilstollen und Wellnessbereich. In Schmiedefeld lässt sich zudem der Tagebau Westfeld entlang des Bergbaulehrpfades erkunden.

Theuern: Im kleinen Ort Theuern am Südrand des Thüringer Waldes befindet sich Deutschlands einziges Goldmuseum. Es gibt Einblicke in die Geschichte des Goldbergbaus und -waschens. Theuern liegt am Goldpfad, einem 30 Kilometer langen Wanderweg von Almerswind bis Goldisthall. Seit dem späten Mittelalter wurde hier goldhaltiges Gestein aus den Bergen gebrochen und in den Bächen gewaschen. An Goldwasch-Plätzen kann man noch immer sein Glück versuchen.

Steinach: In Steinach wurden in der Vergangenheit 30 Milliarden Griffel aus heimischem Griffelschiefer hergestellt. Wie die Schiefertafeln aus dem oberfränkischen Ludwigsstadt wurden die Schreibstifte in alle Welt vertrieben. Das Deutsche Schiefermuseum in Steinach hält diese Geschichte wach.

Blankenstein: Auf dem Saalepfad als grenzübergreifender Rundweg von Blankenstein bis Hirschberg und zurück kann man spannende Bergbaurelikte entdecken. Einen idyllischen Blick hat man von der Blankenberger Bastei, einem Bergsporn, um den die Saale fließt. Auch die Alte Papierfabrik in Blankenberg ist einen Abstecher wert. In Blankenstein kann das Museum „Rennsteig und Mee(h)r“ besucht werden.

Man sollte sich vor dem Aufbruch im Internet über die Öffnungszeiten informieren.