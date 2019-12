Acht neue Schulsozialarbeiter für den Landkreis Nordhausen ab 2020

Gute Nachricht für die Grundschulen im Landkreis Nordhausen: Das Land Thüringen will die Schulsozialarbeit ab dem Schuljahr 2020/21 ausbauen und dafür dem Landkreis 482.000 Euro an Fördermitteln zur Verfügung stellen. Damit sollen acht neue Stellen für Sozialarbeiter geschaffen werden (genauer 7,75 Vollbeschäftigungseinheiten). Bislang findet Schulsozialarbeit im Südharz nur an Regelschulen statt. Derzeit sind dort neun Sozialarbeiter im Einsatz.

Diese Pläne stellte der Jugend-Fachbereich der Kreisverwaltung am Montag im Jugendhilfeausschuss vor. „Wir wollen bedarfsorientiert mehrere Südharzer Grundschulen ins Programm einbeziehen“, sagte Ina Schmücking von der Nordhäuser Kreisverwaltung. Dabei werde man überwiegend die sogenannte Campuslösung umsetzen. Das bedeutet, dass sich Regelschule und Grundschule direkt nebeneinander auf einem Gelände befinden. Die dann geschaffenen 1,5 bis 1,75 Stellen sollen auf maximal zwei Sozialarbeiter verteilt werden.

Dieses Modell soll bei der Petersbergschule/Bertolt-Brecht-Schule, Regel- und Grundschule „Am Förstemannweg“ sowie Regel- und Grundschule „Käthe Kollwitz“ in Nordhausen, den Regel- und Grundschulen in Heringen und in Ellrich zur Anwendung kommen.

Zweiter Ansatz ist die Tandemlösung. Dort ist ein Sozialarbeiter für zwei Grundschulen zuständig. Es sollen drei Tandems gebildet werden: an den Einrichtungen „Albert Kuntz“ und Niedersalza in Nordhausen, Bleicherode und Sollstedt sowie Niedersachswerfen und Ilfeld. Hinzu kommt eine Stelle am Förderzentrum „Pestalozzi“ in Nordhausen.

„Dieser Lösungsansatz garantiert aus unserer Sicht eine angemessene Angebotsverteilung zwischen Stadt Nordhausen und dem Landkreis. Somit fördern und unterstützen wir im gesamten Landkreis die Verbesserung von Teilhabemöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen“, schätzte Schmücking ein.

Bei der anschließenden Diskussion wurde kritisiert, dass die drei Südharzer Gymnasien leer ausgehen. „Das stimmt mich natürlich nicht glücklich, aber vielleicht legt das Land finanziell noch einmal nach“, sagte Alexander Scharff (Linke), Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses. Der Ansatz, mit der Schulsozialarbeit an den Grundschulen zu beginnen, sei aber richtig. „Unser Ziel ist, die Jüngsten der Gesellschaft zu unterstützen und zu schützen“, betonte er. Und dies werde mit dem erweiterten Landesprogramm erreicht.

Der Ausschuss stimmte den beiden Beschlussvorlagen zur Vergabe der Fördermittel für Schulsozialarbeit für das Jahr 2020 (Programm 1) und ab dem Jahr 2020 (Programm 2) bei einer Enthaltung zu.

Weniger strittig war die Vorlage zum Geschwister-Scholl-Wettbewerb, den die Linke-Fraktion im Kreistag ins Leben rufen will. Dieser soll vom 1. Januar bis 31. März 2020 stattfinden. „Ziel des Wettbewerbes ist es, ein Flugblatt ähnlich dessen der ‘Weißen Rose’ zu erstellen“, erklärte Scharff. Dieses soll kritisch aktuelle gesellschaftspolitische Fragen und Forderungen aufwerfen. Teilnehmen können alle Jugendlichen und junge Erwachsene ab dem 14. Lebenjahr aus dem Landkreis Nordhausen. Von April bis Mai sollen die Flugblätter öffentlich ausgestellt und durch eine Jury prämiert werden, wobei den drei kreativsten Flugblättern ein Preisgeld von insgesamt 1500 Euro winkt.

Die einzige Frage, die Andreas Weigel (SPD) stellte, war die, ob der Kreistag das richtige Gremium für diesen Beschluss sei, oder ob man ihn nicht „eine Ebene tiefer“ ansiedeln sollte. „Das sehe ich anders: Der Wettbewerb ist als politisches Thema beim Kreistag gut aufgehoben“, entgegnete Scharff. Der Wettbewerb soll mit einem Projektpartner umgesetzt und bei Bedarf auch wiederholt werden. Diesem Vorschlag schlossen sich die Ausschussmitglieder bei einer Enthaltung an.