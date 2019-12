Akuter Lehrermangel an Grundschule: Eltern unterrichten nun Englisch in Eigenregie

In zwei Tagen sind Weihnachtsferien, aber die Eltern der dritten Klasse an der Friedrich-Fröbel- Grundschule in Schweina sehen ihnen mit gemischten Gefühlen entgegen. Oder besser der Zeit danach. Weil dann, so fürchten sie, die Situation für ihre Kinder auch im neuen Jahr weitergeht. Und die beschreibt Elternvertreter Peter Rübsam so: Eine Lehrerin für 32 Schüler, weil die beiden dritten Klassen vor Wochen zusammengelegt wurden. Eine Klasse zudem, in der drei Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf und vier mit pädagogischen Förderbedarf lernen. Außerdem benötigen vier Kinder mit Migrationshintergrund besondere Hilfe in Deutsch.

Hortnerin hilft aus

Eine Inklusionsklasse also mit allen Herausforderungen. Nur in Schulgarten, Werken und im Schwimmunterricht sind die Kinder in zwei Klassen aufgeteilt. Für alles andere gibt es eine Lehrerin für alle im selben Raum zur selben Zeit. Dafür, bemerkt Elternvertreter Rübsam, mussten im Klassenzimmer die Bänke zusammengeschoben werden. Entspannung gibt es nur in den wenigen Stunden, in denen der Förderlehrer an die Schule kommt. Ansonsten hilft eine Hortnerin aus. Der aktuelle Wochenplan weise ein Defizit von fünf Stunden auf. Englischunterricht finde überhaupt nicht statt. Anfang Dezember schrieben sie einen deutlichen Brief an den Bildungsminister.

Peter Rübsam ist Elternvertreter in der Grundschule Schweina. Foto: Peter Rübsam

Um den Unmut der Eltern zu verstehen, muss man auch einen Blick zurück werfen. Bereits in der ersten Klasse gab es für die Schüler in nahezu gleicher Zusammensetzung nur eine Lehrerin. In der zweiten Klasse kam eine weitere hinzu, die Kinder wurden in zwei Klassen geteilt. Das Schuljahr, so der Elternvertreter, zeigte, wie guter Unterricht gehen kann. Aber eben nur in diesem einen Jahr.

Eine Woche nach Start des dritten Schuljahres wurde einer der zwei Lehrerinnen an eine andere Schule abberufen, es gab einen „Übergangsstundenplan“ mit der Zusicherung, dass nach den Herbstferien ein zweiter Klassenlehrer da sein werde. Was auch geschehen ist, berichtet Rübsam. Aber die Erleichterung währte nur kurz. Nach drei Wochen wurde die Lehrerin an eine andere Schule geschickt.

Man suche nicht die Konfrontation sondern eine Lösung, stellt Rübsam klar. Die Eltern haben Vorschläge gemacht. Zum Beispiel das Schulbudget für Honorarkräfte zu verwenden, die Fächer wie Schulgarten geben können, damit die Lehrer mehr Raum für Mathe und Deutsch haben.

Angespannte Personalsituation im Altenburger Land und im Wartburgkreis

Sie sei schon froh, sagt Schulleiterin Carola Kampfmeier, dass sie über das Budget zwei Kräfte für zwei Arbeitsgemeinschaften finden konnte. Der Betrag sei nicht ausgeschöpft, räumt sie ein, weil es an geeigneten Bewerbern fehle. Ansonsten hält sie sich bedeckt, man möge doch im Bildungsministerium nachfragen.

In einigen Schulen im ländlichen Raum sei die Situation personell sehr angespannt, heißt es von dort. Das betreffe vor allem das Altenburger Land und den Wartburgkreis, zu dem Schweina gehört. Wenn Härtefälle durch Abordnungen abgemildert werden können, werde auch dies getan. Dass Eltern darüber verärgert sind, sei absolut verständlich. Man verweist auf die vielen Maßnahmen, dem Lehrermangel zu begegnen.

Bis sie spürbar greifen, dauert es. Die Eltern wird das kaum trösten. Die Weichen für unsere Kinder werden jetzt gestellt, sagt Peter Rübsam. Damit ihre Kinder überhaupt Englisch lernen, haben einige von ihnen inzwischen zur Selbsthilfe gegriffen: Sie organisieren Englischstunden in Eigenregie.