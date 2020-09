Altverträge: Zankapfel für Kreis, Bad Sulza und SG Medizin

Der Sportplatz in Bad Sulza ist Eigentum der Stadt, aber schon seit geraumer Zeit an den Verein SG Medizin Bad Sulza verpachtet. Über die Jahre ist Ausbesserungsbedarf entstanden.

Bad Sulza/Apolda. Lösung in Sicht beim Streit um Sportplatz in Bad Sulza. Ursachen für langjährige Missverständnisse kommen ans Licht.

Das so genannte Prinzip der wohlwollenden Interpretation fordert, dass man die Aussagen Anderer bei der Betrachtung „stark macht“, ihnen nicht von vornherein Unwahrheiten und böse Absichten unterstellt und rationale Gründe für deren Standpunkt sucht. Eine Forderung, die dem modernen Zeitgeist nicht nur gut zu Gesicht stünde, sondern auch den zwischenzeitlichen Zank um den Sportplatz in Bad Sulza im Keim erstickt hätte. Denn Unrecht hatten die Parteien – also der Landkreis bzw. das Schulamt, die Stadt Bad Sulza und der Pächter, die SG Medizin Bad Sulza – alle nicht, aber verhinderte eine offene Kommunikation, dass jeder uneingeschränkt zu seinem Recht kam.