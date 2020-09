Mit einer Andacht und einer Ausstellungseröffnung hat Niedertrebra am Samstagnachmittag ein Brunnenfest gefeiert. Da die Quelle des Weidenangers seit Sommer 2019 ausgetrocknet ist, hatte Antje Schmerbauch die Idee, eine Ausstellung für den trockenen Brunnen anzufertigen. Ein Teil davon orientiert sich am Konzept „Virtuelles Wasser“. Auf stilisierten Regentropfen steht ein Konsumgut und auf der Rückseite wie viele 10-Liter-Eimer dafür notwendig sind. Etwa 500 Liter Wasser pro Quadratmeter fehlen dem Boden, merkte Holger Klopfleisch an.