Anti-Drogen-Zug macht Stopp in Apolda: Anmeldungen jetzt möglich

Apolda. Der Revolution Train hält am 12. Oktober in Apolda. Bürger können sich jetzt für eine kostenlose Führung anmelden.

Am 12. Oktober macht der Revolution Train wieder einen längeren Stopp am Bahnhof in Apolda. Alle Bürger können sich ab sofort für eine 90-minütige Führung durch das interaktive Suchtpräventionsprojekt aus Tschechien anmelden. In einem Zug mit sechs Waggons wird mit multimedialer Hilfe und durch die Aktivierung aller Sinne eine einprägsame Wirkung auf die Besucher angeregt. Die Sicht über die negativen Auswirkungen auf die Gesundheit und das soziale Leben bei Substanzmittelmissbrauch wird anhand einer wahren Geschichte anschaulich und erlebbar gemacht. Zahlreiche Schulklassen sind bereits für die Projektteilnahme angemeldet. Dass der Revolution Train in Apolda Halt macht ist nicht zuletzt den Förderern zu verdanken: Diakoniewerk Apolda gGmbH, Sparkassenförderung, Energieversorgung Apolda, Robert-Koch-Krankenhaus Apolda GmbH, AOK PLUS – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen, Jobcenter Weimarer Land und die Apotheke am Darrplatz.

Bürger können telefonisch unter 0160/79 69 424 einen Platz für eine Führungen am 12. Oktober reservieren. Der Besuch ist kostenlos und für Kinder von 12 bis 16 Jahren nur in Begleitung Erwachsener gestattet. Es gelten die 3-G-Bestimmungen. Ein Nachweis ist mitzubringen, alternativ gibt es eine Teststation vor Ort.