Apolda: Baudenkmal in Bernhardstraße soll „Residenz“ werden

Nach der Sanierung soll der Gebäudekomplex in der Bernhardstraße (Nr. 21, 23, 25a) „Residenz am Paulinenpark“ genannt werden.

Apolda. Private Investoren sanieren in der Bernhardstraße in Apolda den Gebäudekomplex um das denkmalgeschützte Geburtshaus des Kunstkritikers Franz Roh.

Wenn es nach dem Willen einer Gruppe privater Investoren geht, dann könnte eine weitere Schmuddelecke in Apolda in naher Zukunft verschwunden sein und ein ganzer Gebäudekomplex in neuem Glanz erstrahlen. Denn bereits seit geraumer Zeit laufen unscheinbar hinter der Fassade des denkmalgeschützten Geburtshauses des Kunstkritikers Franz Roh in der Bernhardstraße umfangreiche Sanierungsarbeiten.