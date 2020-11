Apolda: Lebenshilfe-Werk schenkt Klienten neue Freiheiten

Mit rund 650.000 Euro Eigenmitteln hat das Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda das ehemalige Wohnheim für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung in der Jägerstraße in Apolda umfangreich saniert. Ab 1. Dezember sollen die ersten Mieter zurückkehren können. Da es sich um ein Modellvorhaben handelt, hat sich einiges für die Bewohner geändert.

Früher gab es in dem Heim eine vollstationäre Betreuung. Ein 15-köpfiges Team hatte deren 17 Bewohner rund um die Uhr im Auge, überwachte tagsüber die 10 Werkstattplätze für Menschen mit Behinderung.

Mehr Privatsphäre und mehr Lebensqualität für Bewohner

Eine EU-Konvention im Jahr 2008 habe die Unternehmer in die Pflicht genommen, für ein Umdenken zu sorgen. Heuer spricht Heike Jordan von einer personenzentrierten Komplexleistung. Ab sofort wird es in dem Gebäude in der Jägerstraße bis zu 16 Mieter geben, die in vier 2er-WGs und acht Einzelwohnen leben können. Das Personal besucht das Haus nur noch, wenn vorab Termine ausgemacht worden sind.

Mit dem Ende der Zeit der überwachten Räume oder Durchgangszimmer haben die Bewohner des Hauses nun mehr Privatsphäre. „Die Menschen können viel mehr als wir wissen“, so Heike Jordan. Bisher sei es immer der kürzeste Weg gewesen, Dinge für hilfebedürftige Menschen einfach zu erledigen – sie damit zu „verunselbstständigen“.

Bodo Ramelow war zur Feierstunde eingeladen

Doch im Rahmen des Modellprojektes „Ambulantisierung“ sollen Menschen mit Einschränkungen gerade darin bestärkt werden, selbst wieder mehr ihr Leben zu gestalten. An Außenstandorten hätte das Lebenshilfe-Werk das Konzept bereits im kleineren Rahmen erfolgreich erprobt.

Im Frühjahr 2019 haben die Umbauarbeiten begonnen. Letzt Vorbereitungen laufen noch. Alte und neue Bewohner sind derzeit in Wohnungen WGA einquartiert. Die offizielle Feierstunde, bei der sich auch Bodo Ramelow angekündigt hatte, muss coronabedingt zunächst verschoben werden.