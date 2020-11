Apolda: Schwimmkurse werden später nachgeholt

Aufgrund von Nachfragen zu coronabedingten Schließungen im Sportpark wird seitens der Apoldaer Beteiligungsgesellschaft nochmals darauf verwiesen, dass Schwimmhalle, Saunen, Bewegungsraum, Dreifeldsporthalle und das Hans-Geupel-Stadion geschlossen bleiben. Nur für den Schulsport sind Schwimmhalle und Dreifeldsporthalle geöffnet.

Genau 28 Tagen nach der Freigabe für die Öffentlichkeit sei also schon wieder Schluss gewesen. Das sei insoweit bitter gewesen, als im Sommer viel investiert worden sei, ein Hygienekonzept erstellt wurde, um die Sicherheit zu garantieren. Die Hygiene-Auflagen seien in die Abläufe des Bades und der Sporthalle integriert worden. Zugleich seien die Besucherzahlen limitiert worden, um den Infektionsschutz zu gewährleisten. Die erneute Unterbrechung treffe das Team umso härter, weil die Entwicklung seit der Wiedereröffnung positiv verlaufen sei. So habe man alle im Zuge des ersten Lockdowns abgebrochenen und aufgelaufenen Schwimmlernkurse nachgeholt. Auch die Kinder der ehemaligen 3. Klassen hätten in den Herbstferien die Möglichkeit gehabt, Schwimmschulstunden nachzuholen. Die Beteiligung sei sehr gut gewesen, so die ABG. Die nun ausfallenden Schwimm- und Aquafitnesskurse sollen nach der Wiedereröffnung ebenso nachgeholt werden, wird versichert.

Der Versuch, die Schwimmkurse mit ins derzeit trotz Corona „erlaubte Bildungsangebot“ aufnehmen zu lassen, sei vom Thüringer Gesundheitsministerium abgelehnt worden. Auch das Gesundheitsamt habe mitgeteilt, dass wegen der vorherrschenden Infektionslage ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung abgelehnt werden muss.