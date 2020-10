Apoldaer Ehre für einen engagierten Tierfreund

Es wurde, wie man so schön sagt, endlich mal Zeit, diesen Mann mit der höchsten Ehre zu bedenken, die die Kommune zu vergeben hat – die „Medaille für besondere Verdienste um die Stadt Apolda“.

Zum Tag der Deutschen Einheit, der in Apolda mit einer feierlichen Stadtratssitzung in der Stadthalle begangen wurde, nahm diese nun Harald Lisker aus den Händen des hauptamtlichen Beigeordneten, Volker Heerdegen (CDU), entgegen. Blumen, Urkunde und Medaille folgten. Zudem gab es stehend Applaus durch die Anwesenden.

Zuvor hatte Otto Ritzel, der Harald Lisker seit vielen Jahren freundschaftlich verbunden ist, die Laudatio auf diesen gehalten, dessen Jahrzehnte währendes Engagement für die Unterbringung „gestrandeter“ Tiere, deren Pflege und Vermittlung ausgiebig gewürdigt.

Der Mann, den die Mehrheit der Apoldaer kennen dürfte und mit dem sich quasi von Jugend an das Engagement für vielerlei Tiere verbindet – „nur Elefanten fehlen noch ...“ –, habe gewissermaßen sein gesamtes Leben auf diese Aufgabe ausgerichtet. Das sei anerkennenswert, so Ritzel.

Bereits zu DDR-Zeiten sei Harald Lisker im „Aktiv für Tierschutz“ dabei gewesen. Dieses große Herz für Tiere personifiziere sich im Lokalen gewissermaßen in seiner Person. Die Tierauffangstation in der Stobraer Straße sei ohne ihn jedenfalls nicht vorstellbar, so Ritzel weiter. Zudem sei Harald Lisker ein Mensch, der, wenn Hilfe benötigt wird, nicht Nein sagen könne. Mit der Verleihung der Medaille zolle die Stadt diesem Engagement, aber eben auch der Persönlichkeit von Harald Lisker höchsten Respekt.

Lisker zeigte sich sehr gerührt und bedankte sich herzlich bei denen, die ihn vorschlugen und dem Stadtrat, der das so beschlossen hatte. In seiner kurzen Rede gab er den Dank an seine Frau Andrea Teucher weiter, die gerade wegen seines Engagements auf vieles verzichten müsse – Urlaubsreisen zum Beispiel – und ihm stets den Rücken stärke.

Aber auch an seine Pflegemutter Helene Böhmert nannte der Geehrte. Sie habe ihn nicht zuletzt materiell im Tierschutz unterstützt. Er freue sich darüber, dass seine Arbeit anerkannt werde und es nach wie vor viele Mitbürger gebe, die sich ein Herz für die Tiere bewahren.

Eröffnet hatte die feierliche Ratssitzung Eckart Maaß, der den Stadtratsvorsitzenden Andreas Linke vertrat. Linke war zwar anwesend, verzichtet aber wegen seiner Beinverletzung beziehungsweise wegen des mächtigen Gipses aufs Offizielle. Die feierliche Stadtratssitzung zumindest mochte er sich nicht entgehen lassen. Der gebürtige Niedersachse Eckart Maaß verwies auf die besonder Rolle der Ostdeutschen in diesem historischen Prozess. Diese hätten eine Revolution in Gang gebracht, die zum Glück friedlich verlaufen sei.

Für den musikalischen Teil sorgten sehr angenehm die chilenische Künstlerin Nadi Paz Perez an der Violine, die durch Kreiskantor Mike Nych am Flügel begleitet wurde. Beide intonierten am Schluss die Nationalhymne, die in diesem Jahr coronabedingt allerdings von niemandem mitgesungen wurde.

Für den geistlichen Part sorgten quasi ökumenisch Pfarrer Thomas-Michael Robscheit sowie Diakon Daniel Pomm. Sie griffen mit Blick auf drei Jahrzehnte Einheit den Psalm 126 auf, in dem auf das babylonische Exil des Volkes Israel und dessen spätere Rückkehr nach Jerusalem Bezug genommen wird. Dass dies, die Hoffnung erfüllend, die Zungen im Jubel löste, Glück verbreitete und mit der Re-Etablierung in Jerusalem aber auch das tägliche Ringen um Anerkennung meinte, wurde deutlich. Insoweit machten Pomm und Robscheit eine gedankliche Parallele zur Situation vor 30 Jahren und dem danach Folgenden auf.

Das Grußwort kam dem amtierenden Bürgermeister, Volker Heerdegen zu, der dem Stadtoberhaupt in der Ferne allerbeste Genesung wünschte. Er selbst, so Heerdegen, sei Wende-Zeit-Zeuge, weshalb ihm diese Rede eine besonder Ehre sei. Ebenso wie viele andere Bürger in Apolda habe er versucht, aktiv und konkret mitzugestalten. Stellvertretend erwähnte er den anwesenden Heinrich Macher, aber auch Wolfgang Weiland, die damals aktiv mitgewirkt hätten.

„Wir können seit 30 Jahren in Freiheit, Einheit und Demokratie leben! Unser Heimatstadt hat seither eine enorme Entwicklung genommen.“ Allen, die dazu beitrugen, dankte Heerdegen ausdrücklich. Um die Zukunft der Stadt sei ihm jedenfalls nicht bange.

Viele große Herausforderungen seien mit der Wende zu meistern gewesen – das sei gelungen. Trotz allem sei die Verwurzelung in der Heimat nicht verloren gegangen. Die Stadt sei wirtschaftlich gut aufgestellt, Kunst und Kultur würden gelebt. Zahlreiche Projekt seien obendrein unter der Führung des ehemaligen Bürgermeister Michael Müller, aber auch unter Rüdiger Eisenbrand entwickelt und umgesetzt worden.

Zudem sagte Volker Heerdegen: „Mit der heutigen feierlichen Stadtratssitzung möchte ich an alle die Personen erinnern, die aus tiefster Überzeugung die Wende vorangebracht haben. Menschen, die auf die Straße gegangen sind, ohne Angst und friedlich das alte System zum Scheitern gebracht haben. Danke für diesen Mut!“