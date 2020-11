Das Bürgerprojekt „Demokratie einfach machen! Heute vor 30 Jahren“ soll 2021 mit einem neuem Schwerpunkt fortgesetzt und verlängert werden. Darüber informierte Projektleiter Hans-Werner Preuhsler am Mittwoch auf Anfrage dieser Zeitung.

Hintergrund dafür sei ein interner Beschluss gewesen. So hätten die Verantwortlichen die Notwendigkeit erkannt, auch das zweite Halbjahr 1990 genauer unter die Lupe zu nehmen. Unter dem Arbeitstitel „Neugestaltung des Alltags“ sollen die zahlreichen Änderungen zum Thema gemacht werden, die das Leben erfuhr.

Bürger mussten Alltag komplett neu organisieren

„Von der Kindergartenordnung bis hin zur Arbeitssatzung – alle Menschen mussten sich in welchem Umfang auch immer neu organisieren“, so Hans-Werner Preuhsler. Damit rücken bei der weiteren Betrachtung die Biografien der Bürger in den Vordergrund. Dies habe auch etwas mit deren Wertschätzung zu tun, lässt der Projektleiter wissen. Während der Umbruchzeit habe es viele Weichenstellungen gegeben.

Wann es mit der konkreten Arbeit losgehe, das könne momentan wegen der Pandemie-Lage aber noch nicht gesagt werden. „Wir können gerade keine Gelben Montage im Museum machen. Damit ist das Jahr vorbei“, konstatiert Hans-Werner Preuhsler.

Fortsetzung der Geschichtswerkstatt in 2021 geplant

Aber schon jetzt wünscht sich der Projektleiter, dass Interessierte Exponate sammeln – seien es Unterlagen oder Gegenstände. Im bekannten Modus sollen dann die Projektbeteiligten wieder sich in einer Geschichtswerkstatt organisieren, wo sich Personen zusammensetzen und gemeinschaftlich an einem Thema arbeiten können.

„Wir wollen wieder einen Raum für verschiedene Perspektiven und Erfahrungen schaffen“, erklärt Hans-Werner Preuhsler. Erneut liege dabei der Schwerpunkt des Bürgerprojektes beim Dokumentieren, nicht beim Bewerten. Die angekündigte Ausstellung habe coronabedingt bisher zwar nicht stattgefunden, jedoch hätten sich viele Gespräche mit Lesern und in interessierten Kreisen ergeben.

Was die bisherigen Projektergebnisse anbelangt, sind diese komplett gesammelt im Internet unter: www.wendezeitzeugen.de einzusehen.