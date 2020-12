Apoldas Apotheken bitten um Geduld bis Dienstag

Apolda. Etliche Kunden haben auch in Apolda in den Apotheken bereits nach den kostenlosen FFP-2-Masken gefragt. Ausgegeben werden die aber erst am 15. Dezember.

Nachdem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in dieser Woche verkündet hatte, dass Bürger über 60 und solche mit Vorerkrankungen noch in diesem Jahr drei FFP-2-Masken kostenfrei erhalten sollen, wurden Apotheken landauf landab bereits bestürmt, fragten Kunden auch in Apolda nach. Vorerst ohne Erfolg. Nach derzeitigem Stand soll es kommenden Dienstag losgehen. Basis ist eine „Verordnung zum Anspruch auf Schutzmasken zur Vermeidung einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2“ aus dem Spahn-Ministerium, die dann in Kraft tritt.