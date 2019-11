Apoldinale-Besucher spenden mehrere Hundert Euro an Filmklub

Zwei große Spardosen in Form von Filmrollen hatte Vereinsmitglied Stefanie Fisel für die Veranstaltungen der Apoldinale, die in diesem Jahr ihre Premiere feierte, organisiert. Sie waren immer mit dabei, wenn der Filmklub Apolda zu den überwiegend kostenfreien Veranstaltungen des Film-Festivals mit Lokalkolorit einlud (diese Zeitung berichtete). Am Montagvormittag wurde nun das Geheimnis gelüftet: Im Büro des Bürgermeisters wurden die Boxen geöffnet.

Zur Auszählung hatte Apoldas oberster Bürger Rüdiger Eisenbrand extra Michael Jung von der städtischen Rechtsabteilung dazu geholt. Der Filmklub Apolda wiederum war mit seinem Vereinschef Dieter Hartwich sowie Protokollführerin und guter Seele Stefanie Fisel vertreten. Fein säuberlich wurde sortiert und nach einer Viertelstunde stand das Endergebnis fest: genau 448 Euro und 38 Cent landeten in den beiden stilisierten Filmrollen. Der Bürgermeister rundete aus eigener Tasche schließlich noch auf 455 Euro auf. Das sei unerwartet viel. Mit etwa 300 Euro hatte Dieter Hartwich zuvor gerechnet. „Das Engagement des Vereins hinter der Apoldinale kann gar nicht hoch genug gewürdigt werden“, erklärt Rüdiger Eisenbrand. Dass aus der Idee für das Filmfestival mit dem Filmklub schließlich ein eigenständiger Verein werden würde, das sei überraschend und doch gleichzeitig wichtig, um in Zukunft die Veranstaltung fortsetzen zu können. Indes wollen sich die Mitglieder auf dem Erfolg der Apoldinale 2019 nicht ausruhen und haben für das bald beginnende Jahr auch schon erste Veranstaltungen geplant, für die die erhaltenen Spenden höchst willkommen sind. Unter dem Motto „Der Filmklub lädt ein!“ sollen etwa die Familien-Film-Sonntage fortgeführt werden. Im Kulturzentrum im Schloss gibt es am 19. Januar 2020 den ersten Termin. Hier gibt es um 14 Uhr „Das Tapfere Schneiderlein“ und um 16.30 Uhr „Der kleine Prinz“. Am 19. April soll es ein Familien-Film-Fest mit dem Goldenen Spatz geben. Und am 8. November wartet wieder ein kulinarischer Filmsonntag auf die Besucher mit Speisen aus Filmen, die in Thüringen gedreht wurden.