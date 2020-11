Appell von Hildburghausen: Verzeihen, zuhören und gemeinsam nach Lösungen suchen

In dem Papier kritisieren sie gleichzeitig aber auch Details der Einschränkungen sowie die Entscheidungsprozesse dahinter und appellieren dazu, „Kritik und Widerspruch“ auszuhalten. „Ossi-Bashing“ sorge nur für eine zusätzliche Polarisierung und Radikalisierung.

Zu den Politikern gehören neben dem Linke-Kreisvorsitzenden Steffen Harzer und dem linken Hildburghäuser Bürgermeister Tilo Kummer auch die grüne Kreisrätin Katharina Schmidt, die auch im Landesvorstand der Partei sitzt. Aus ihrer Sicht wird „immer klarer“, dass die Proteste von bis zu 500 Menschen am vergangenen Mittwoch in der Innenstadt von Hildburghausen „aus unserer örtlichen Nazi-Szene heraus organisiert und angeschoben“ worden seien. „Wer mit diesem Wissen noch mitläuft, darf nicht auf Verständnis hoffen, egal, wie verzweifelt und nachvollziehbar die Beweggründe sind.“

„Ein riesiger Fehler“

Es sei jedoch „ein riesiger Fehler, die Frustration und die Wut über das hiesige und das allgemeine Krisenmanagement als rein populistisch und rechtsradikal abzutun und dann noch in Ossi-Bashing zu verfallen“. Dies treibe „den Nazis immer mehr Leute zu“.

Ein Problem sei, „dass die Menschen, die Verbände und Einrichtungen kaum in die Entscheidungsprozesse des Krisenstabes einbezogen“ würden. „Das muss sich ändern.“ Besonders ernst genommen werden müsse dabei „die Krise der Alten, der Eltern und der Kinder“.

Die Kritik der Lokalpolitiker richtet sich zudem „gegen viele Einzelmaßnahmen, die offenkundig unlogisch“ seien. Es fehle eine „schlüssige Gesamtstrategie“. So kämen „die Milliardenhilfen des Staates oftmals nicht dort an, wo sie zunehmend verzweifelt benötigt“ würden. „Diese faktischen Probleme kann man nicht mit moralischen Vorhaltungen und Durchhalteparolen disziplinieren – man muss sie anhören und lösen“, heißt es weiter in dem Papier.

„Jeder hat sich bereits im Ton vergriffen“

Die Lage stellt aus Sicht der Lokalpolitiker alle vor große Schwierigkeiten: „Niemand hat durchgehend alles richtig eingeschätzt. Niemand befindet sich in einer Position moralischer Unfehlbarkeit. Jeder hat sich bereits im Ton vergriffen.“

Am Ende des Ausrufs steht ein Appell: „Verzeihen wir uns. Ertragen wir Differenzen. Halten wir Kritik und Widerspruch aus. Rüsten wir verbal ab. Hören wir uns zu, auch wenn es schwerfällt. Suchen wir gemeinsam nach Lösungen.“

