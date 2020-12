Auch „Am Schwanenteich“ Bad Sulza herrschen harte Zeiten

Larissa und Nicol Knorr vorm coronabedingt geschlossenen Restaurant „Am Schwanenteich“ in Bad Sulza.

Bad Sulza. Über die aktuelle Lage in der Gastronomie sprach unsere Zeitung mit Utta Kobuß, Seniorchefin des Restaurants „Am Schwanenteich“ Bad Sulza.

Natürlich, nach über 30 Jahren in der eigenen Gastronomie kann Utta Kobuß so schnell nichts schrecken. Auch den ihr eigenen Humor hat die Seniorchefin des Restaurants „Am Schwanenteich“ Bad Sulza (noch) nicht verloren. Allerdings sind die coronageprägten Zeiten auch für dieses familiengeführte Haus – dazu gehört noch eine Pension – und damit nicht zuletzt für die 16 Festangestellten plus zwei Geschäftsführer hart.