Der Verein Kleine Freiheit traf sich im Oktober 2020 zum Arbeitseinsatz. Aus einer ehemaligen Werkstatt in der Freundschaftsstraße soll ein soziokulturelles Zentrum entstehen. Pauline Mäder, Alexander Scharff und Vereinschef Gregor Busch (von rechts) waren drei der rund 15 Helfer auf der Baustelle.

Aufruf der „Kleinen Freiheit“ erfährt großen Zuspruch in Nordhausen

„Kleine Freiheit öffnet die Türen für Obdachlose“, lautete ein Aufruf vor gut 14 Tagen in den Südharzer Medien. Was ist seitdem geschehen?

„Das Telefon stand nicht mehr still.“ sagte Alexander Scharff, der den Aufruf des Nordhäuser Vereins gemeinsam mit Niels Weißenborn initiierte. Zahlreiche Nordhäuser meldeten sich, spendeten Kleidung, Lebensmittel und Schlafsäcke. Viele Menschen zeigten Solidarität und Empathie.

Für diese Bereitschaft bedankt sich Gregor Busch im Namen des Vorstandes der „Kleinen Freiheit“ ganz ausdrücklich. „Mit solch einem Interesse habe man ehrlicherweise nicht gerechnet“, sagte er. Um so erfreulicher sind alle Beteiligten, dass in den kalten Tagen mehreren Menschen in und um die Kleine Freiheit geholfen werden konnte.

Die Wärmestube stand für Menschen, die Hilfe benötigten, offen. Dabei handelte es sich um einen Raum auf dem Vereinsgelände. Wasserkocher, Feldbett, Decken, Tee und Essen standen zur Verfügung. Dies wurde gut angenommen und einige Menschen ohne Obdach konnten sich so tagsüber für ein paar Stunden ausruhen und aufwärmen. Mit Unterstützung der Vereinsmitglieder konnten die städtischen Unterstützungsangebote zeitweise vermittelt werden.

Die Temperaturen steigen nun wieder. Bis zum Wochenende bleiben die Türen der Wärmestube offen, und der Verein widmet sich wieder der Ertüchtigung des Gebäudes in Vorbereitung auf einen Kulturbetrieb. Das Kulturprojekt Kleine Freiheit ist jetzt einige Monate alt und plant schon fleißig für die Zeit nach der Pandemie. „Bis dahin ist noch viel zu tun“, meint Vereinschef Niels Weißenborn. „Das halbe Haus befindet sich durch die Renovierung der Wohnung im Obergeschoss und erste Maßnahmen im Kulturbereich des Objektes mitten im Um- und Ausbau.“

Die Vereinsmitglieder bitten aber nach wie vor: „Sprechen Sie Menschen an, fragen Sie sie, ob sie Unterstützung benötigen. Ein nettes Wort tut jedem, in diesen herausfordernden Zeiten, gut“, sagt Gregor Busch.