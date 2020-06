Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Babybauch gesucht

Der Babybauch ist weg – einfach verschwunden. Seit Sonntag, 16.29 Uhr. Es war nur eine kurze Unachtsamkeit, ein Augenblick der Ablenkung, dann setzte sich der Zug am Erfurter Hauptbahnhof Richtung München wieder in Bewegung. Und mit ihm besagter Babybauch, der zuvor im Gepäckfach des Wagens 34 vorsichtig abgelegt worden war. Julia Schulz stand fassungslos am Bahnsteig.

Seitdem ist die Thüringer Künstlerin fieberhaft auf der Suche nach einem Babybauch – aus Gips. „Es ist wirklich zum Verzweifeln, ich habe den Abdruck von einer Kundin abgeholt, wollte ihn in dieser Woche in meinem Erfurter Atelier veredeln“, erzählt die 37-Jährige.

Künstlerin holte Babybauch-Abdruck in Berlin ab

Weil der werdenden Mutter der Versand per Post aber zu unsicher war, nahm Julia Schulze die weite Tour nach Berlin auf sich, auch weil sie dort ihre Familie besuchen konnte. „Die Frauen fertigen zu Hause mit Gipsbinden den Abdruck an – und ich gestalte diesen dann ganz individuell“, erzählt Julia Schulze. Eine wunderbare Erinnerung, ein Unikat – in 3D und mit einem feinen Keramiküberzug. „Die ganze Sache ist hochemotional, gestern musste ich den Verlust beichten – da sind natürlich jede Menge Tränen bei meiner Kundin geflossen“, erzählt Schulze.

Wer hat den Babybauch in der Rewe-Tüte gesehen?

Deshalb wendet sich die Künstlerin nun an alle, die vielleicht wissen, wo der Bauch aus dem ICE 1601/1711 abgeblieben ist. „Meine Hoffnung ist, dass jemand was gesehen hat – der Zug fuhr nach München, das Modell war in einer einfachen Rewe-Tüte verpackt.“ Im Ablagefach, gleich über dem Platz mit der Nummer 64.

Fakt ist jedenfalls: Am Hauptbahnhof in der bayerischen Metropole kam das Kunstobjekt gegen 19.04 Uhr schon nicht mehr an. „Ich habe bereits Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, habe Schaffner und Servicepersonal sowohl in Erfurt als auch in München informiert“, erzählt Schulze weiter. Doch bislang gibt es nicht die kleinste Spur – die schöne Erinnerungsbeule ist und bleibt verschwunden. „Dabei kann ich mir gar nicht vorstellen, was man mit dem Babybauch einer Fremden macht“, wundert sich die „Body-pArts“-Künstlerin.

Noch hofft sie, dass das wertvolle Objekt nicht achtlos weggeworfen wurde. „Das wäre schlimm – denn einen neuen Abdruck können wir nicht anfertigen.“ Die Frau ist frischgebackene Mutter. Wer etwas gesehen hat, soll sich bitte dringend melden.