Banges Warten beendet: Apoldaer Schüler zurück aus New York

New York/Frankfurt am Main/Apolda. In der Nacht zum 15. Oktober waren die 13 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Bergschule mit vier Begleitern aufgebrochen, um Apoldas Partnerstadt Rapid City im US-Bundesstaat South Dakota zu besuchen. Die Partnerschaft besteht seit 1994. Seitdem gibt es einen regelmäßigen Schüleraustausch.

Die Jugendlichen wohnten bei Gastfamilien und besuchten die Stevens- und die Central High School. Zwei Wochen Rapid City standen auf dem Programm, danach war New York angesagt. Die Freude der jungen Leute zu Beginn der Reise war riesig. Drei Tage Big Apple! Das hatten sie sich in ihren kühnsten Träumen nicht vorgestellt, zumal die meisten der bisherigen Austauschschüler "nur" Chicago zu sehen bekamen.

Schlaflose Nächte wegen Angst um Tochter

Doch aus drei Tagen wurden zehn - wegen Hurrikan "Sandy". Auch unsere Tochter Laura (16) war mit auf dieser Reise. An dem Wochenende, als klar war, dass "Sandy" auf dem Weg zur US-Ostküste sei und wohl auch New York betroffen sein werde, habe ich stundenlang vor dem Fernseher gesessen. Und als dann noch die Rede war von einem "Monstersturm", da fand ich keinen Schlaf mehr.

In historischen Kostümen in der Goldgräberstadt Keystone: Theresa Räbel, Lucas Zettlitzer, Sarah Gebhardt, Lukas Klopfleisch, Martin Reinhardt, Johanna Karl, Vanessa Lohse, Christin Ilmer, Ivo Georgiev, Tobias Marckardt, Monique Franke, Catherine Rosenberg und Laura Knipping sind zurück in Apolda. Foto: privat Foto: zgt

So ging es wohl allen Eltern, obwohl wir regelmäßig Kontakt hatten zu unseren Kindern. Eltern sorgen sich eben. Die Apoldaer konnten also nicht wie geplant ihre Rückreise antreten, die New Yorker Flughäfen waren geschlossen, tausende Flüge annulliert. Lauras Stimme klang bedrückt, als sie dies am Telefon sagte. Ich hatte ihr erlaubt, im Notfall mit ihrem Handy zu telefonieren. Dass ein solcher Notfall tatsächlich eintreten würde, damit hatte niemand gerechnet. In ihrem Hotel im Stadtteil Queens an der Grenze zu Manhattan waren die Kinder sicher.

"Sandy" tötete mehr als 100 Menschen

Gewissermaßen durch die Übernähe und den Schutz, den sie im Hotel hatten, übertrug sich das Drama, das um sie herum geschah, nicht auf die Kinder. Wie so oft im Leben bekommt derjenige, der nah dran ist, nur wenig mit. Informiert haben sie sich dennoch über Internet und waren betroffen. Sicher hatten sie auch unterschwellig Angst. Allein in der Stadt New York kamen durch "Sandy" 41 Menschen ums Leben, in allen 15 betroffenen US-Bundesstaaten gab es mehr als 100 Tote. An Bedürftige gibt die Stadt New York noch jetzt täglich mehr als 200.000 Mahlzeiten ab, außerdem Babymilch, Wasser, Decken und Batterien für Taschenlampen.

Kein Flug nach Deutschland zu haben

Als der Sturm abgezogen war, fuhren zwei der Betreuer mehrfach zum Flughafen, um vor Ort Auskunft zu bekommen, wann sie denn nun endlich Richtung Heimat starten könnten. Zunächst hieß es, sie bekämen möglicherweise am 31. Oktober einen Flug, das bewahrheitete sich leider nicht. Am 1. November dann herrschte endlich Gewissheit: Der Flug geht genau eine Woche später als ursprünglich geplant. Eine ganze Woche länger in New York, in einer Stadt, in der das Leben pulsiert.

Die Jugendlichen jedenfalls werden sicherlich ihr Leben lang davon erzählen. Sie sind nun "sturmerprobt". Und wir Eltern wissen, dass unsere Kinder so schnell nichts mehr umhaut. Die Gast­eltern haben sich übrigens immer wieder nach den Kindern erkundigt. Und der Partnerschaftsverein aus Rapid City hatte sogar am Abflugtag in New York allen noch ein Mittagessen spendiert, für das eigens Geld gesammelt worden war.

Andere Vorstellungen von New York

Auf der Heimfahrt im Auto war "Sandy" vergessen. Erzählt wurde von Rapid City: vom Schulbesuch, von den Ausflügen und all dem, was die Gastfamilien mit ihnen unternommen hatten. Und New York? Eine tolle Stadt, keine Frage. Nur mit der Zeit doch etwas langweilig, wenn man all das, was man sehen wollte, gesehen hat. "Die Freiheitsstatue hatte ich mir größer vorgestellt", sagt Laura. Und auch "Ground Zero" habe sie sich anders vorgestellt. "Dort steht nur ein Springbrunnen. Und wer nicht weiß, was hier am 11. September 2001 geschehen ist, der weiß gar nicht, wo er sich befindet." Nichts weise darauf hin - nur die Namen der Opfer sind zu lesen.

Für Mitte dieser Woche wird übrigens erneut ein Herbststurm mit Überschwemmungen in den Küstengebieten um New York erwartet. "Ich bin froh, dass wir jetzt zu Hause sind", sagt Laura, als sie mir das erzählt. Den vier Begleitern, zwei Lehrerinnen des Apoldaer Gymnasiums, einer Freundin und einem Ehemann - er war für die Jungs zuständig - sei danke gesagt für das Umsorgen unserer Kinder. Das war angesichts der Umstände keine leichte Aufgabe. "Aber wir hatten tolle Kinder dabei", so eine der Lehrerinnen.

Nun beginnt für die 13 Jugendlichen und ihre Lehrer wieder der Alltag. Sicher werden sie alle von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern umringt, und sie müssen von ihren Erlebnissen detailliert berichten.

Apoldaer Gymnasiasten gestrandet in New York

Apolda hatte Schülergruppe aus Amerika zu Gast

US-Besuch im Apoldaer Krankenhaus