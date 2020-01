Bebauungsplan für Klostergut Ilfeld soll im Frühjahr stehen

Mit dem Projekt Klostergut in Ilfeld geht es voran. „Der momentane Stand der Dinge ist, dass es einen städtebaulichen Vorentwurf gibt, den die Klosterkammer nun zeitnah mit der Gemeinde Harztor und dem Landkreis diskutieren wird“, erläutert Kristina Weidelhofer, Sprecherin der Klosterkammer Hannover. Diese ist Eigentümer des Areals nahe der Neanderklinik. Wie von Landratsamtssprecherin Jessica Piper auf TA-Nachfrage zu erfahren ist, findet im Februar ein Termin mit dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie statt. „Bei dem werden die grundsätzlichen Nutzungsmöglichkeiten der denkmalgeschützten Anlage beziehungsweise Gebäude besprochen“, heißt es aus dem Landratsamt. Nach den Vorstellungen aller Beteiligten könnten auf dem Areal unter anderem eine Schule samt Turnhalle, ein Kindergarten, barrierefreies Wohnen und ein Forstgehöft entstehen. Im Gespräch ist außerdem eine Tagespflege. Wie Kristina Weidelhofer betont, soll damit jedoch keine Konkurrenz zur Tagespflege in der Neanderklinik geschaffen werden. „Nach unserer Auffassung könnte auf dem Stiftsgut ein Angebot entstehen, welches das der Neanderklinik ergänzt, so dass Synergieeffekte geschaffen werden“, führt die Klosterkammer-Sprecherin aus. Bei der Suche nach einem Betreiber und Gesprächen mit diesen werde die Einrichtung in der Nachbarschaft im Blick behalten. „Wir sind für Gespräche mit der Neanderklinik offen, wenn diese möglicherweise selbst Interesse an einer Nutzung auf dem Stiftgutsgelände hat“, sagt sie weiter.

Erbbaurechte werden noch dieses Jahr vergeben

Die Abstimmung mit der Kommune und dem Landkreis ist vor allem in Hinblick auf die Kindergarten- und Schulnutzung nötig. „Denn damit sind zwei ganz wesentliche Bausteine des Konzeptes von der örtlichen Verwaltung abhängig“, nennt Kristina Weidelhofer den Grund dafür. Die Grundschule soll durch den Landkreis, der Kindergarten möglicherweise durch die Gemeinde Harztor gebaut werden. Die Klosterkammer rechnet damit, dass der Bebauungsplan für das Vorhaben voraussichtlich in den kommenden drei bis vier Monaten beschlossen und rechtskräftig wird. Bis dahin soll der städtebauliche Entwurf stehen. „Wenn es nach unseren Vorstellungen geht, würden wir die Erbbaurechte für die Schule und den Kindergarten gerne in diesem Jahr vergeben“, so die Sprecherin. Das heißt konkret, dass die Klosterkammer beabsichtigt, Teilflächen des Geländes mit den darauf befindlichen Gebäuden im Wege des Erbbaurechtes an den Landkreis für eine Schulnutzung beziehungsweise an die Gemeinde für einen Kindergarten zu geben. „Über die genauen Konditionen haben wir uns noch nicht verständigt“, sagt Kristina Weidelhofer. Die Details sollen in Kürze besprochen werden.

„Sofern absehbar ist, dass entweder die Schule oder der Kindergarten realisiert werden sollen, würden wir mit dem Projekt Tagespflege starten“, blickt die Klosterkammer-Sprecherin voraus. Auch die konkrete Betreibersuche dafür stehe für die kommenden Monate auf der Agenda. Mit der Projektleitung hat die Klosterkammer ihre Mitarbeiterin Mareike Schäfer von der Abteilung Liegenschaften beauftragt. Sie hat laut Kristina Weidelhofer bestätigt, dass die Gemeinde Harztor in Kürze das Gespräch mit dem Landkreis und der Klosterkammer als Grundstückseigentümerin sucht, „um möglichst bald Klarheit zu haben, wie dieses Projekt realisiert werden kann“.

Arbeitsgruppe soll gegründet werden

Harztor-Bürgermeister Stephan Klante (CDU) gibt sich optimistisch, dass der Bebauungsplan für das Areal in den nächsten drei bis vier Monaten beschlossen wird. Danach fängt die Arbeit in seinen Augen erst so richtig an, wenn an der Umsetzung der einzelnen Vorhaben gefeilt wird. Dazu gebe es seitens des zweiten Beigeordneten des Landkreises und eines Mitarbeiters aus dem Landratsamt den Vorschlag, gemeinsam mit der Klosterkammer eine Arbeitsgruppe einzurichten. „Die kommenden Schritte müssen inhaltlich mit den hohen Auflagen des Denkmalschutzes konform gehen“, meint Stephan Klante.

Der Landrat hat dem Bürgermeister zufolge seinerseits bereits zugesagt, die Wirtschaftlichkeitsberechnung zwischen Neubau und Sanierung des Altobjektes mit dem Landesverwaltungsamt abzustimmen. „Insgesamt kann also nach Inkrafttreten des B-Planes mit der inhaltlichen Gestaltung begonnen werden“, fasst der Landgemeinde-Bürgermeister zusammen. Auch die Klosterkammer stehe in den Startlöchern, das Forstamt zu entwickeln. Über die Aufteilung des Grundstückes entscheiden laut Stephan Klante Flächenbedarfe. Zudem sieht er die Beteiligten vor eine weitere Aufgabe gestellt. „Ferner muss dringend ein Verkehrskonzept erarbeitet werden“, gibt der Landgemeinde-Bürgermeister zu bedenken.