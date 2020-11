Behördenbus nach Bad Sulza kehrt als Testballon zurück

Der zum letzten Fahrplanwechsel eingestellte Behördenbus soll mit Unterstützung der Landgemeinde wieder auf die Straße zurückkehren (diese Zeitung berichtete). Eine wichtige Weichenstellung dafür nahm der Stadtrat am vergangenen Donnerstag vor. So will Bad Sulza bis zu einem Viertel der Gesamtkosten für die Verbindung tragen, die die Ortschaften an der B 87 mit der Kernstadt direkt verbindet.

Von den durch die Personenverkehrsgesellschaft Weimarer Land (PVG) veranschlagten 4200 Euro jährlich entspricht der Eigenanteil der Landgemeinde also bis zu 1050 Euro. Ab 1. Februar 2021 soll der Bus wieder fahren. Tatsächliche Nutzer der Busverbindung werden gezählt Die Rückkehr der Verbindung soll aber zunächst als Testballon stattfinden. So werde zunächst nur ein kleinerer Bus eingesetzt und würden die Fahrgastzahlen evaluiert. Je nach Szenario könnte die Linie also erneut wegen zu geringer Nachfrage eingestellt werden. Ab welcher tatsächlichen Nutzerzahl der neue Behördenbus weiter betrieben werde, darüber wurden im Rahmen des Stadtrates keine Angaben gemacht.