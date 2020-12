Biber an der Ilm derzeit emsig auf Nahrungssuche

Meister Bockert – so die Bezeichnung des Bibers in Fabeln – macht zunehmend wieder Holz. Das ist die Feststellung des Biberbeauftragten Uwe Herffurth aus Zottelstedt. Pünktlich zum Beginn der kalten Jahreszeit habe der Biber in der Ilm seine Ernährung wieder auf Baumrinde und Äste umgestellt. Zurzeit gebe es zwischen Wickerstedt und Niederroßla drei besetzte Biberreviere, so Herffurth.

Da im Sommer die Nahrung aus Kräutern, Gräsern und Feldfrüchten bestünde, erkenne man die Reviere nur an den Fressstellen am Ufer sowie den Ausstiegen, sogenannten Biberrutschen. Bäume seien dann selten betroffen. Nach den ersten Nachtfrösten hingegen würde der Biber mit dem Fällen beginnen, um an Äste und Rinde zu gelangen. Was nicht gleich gefressen wird, komme in die Vorratskammer.

Weil der Biber keinen Winterschlaf halte, müsse er permanent Nahrung aufnehmen. Von den drei Biberfamilien habe mindestens eine Jungtiere aufgezogen.

Bäume und Äste als Nahrung liegen lassen

Sollte jemand einen von streng geschützten Bibern umgelegten Baum finden, sei es wichtig, diesen liegen zu lassen, um den Bibern nicht die Nahrung zu entziehen, erklärt Herffurth. Es sei auch sinnvoll, Äste, an die der Biber nicht gelangt abzusägen und liegen zu lassen, um das Annagen des Nachbarbaumes zu verhindern.

In der Ilm hielten sich die Schäden in Grenzen. Anders sei es am Emsenbach und den Emsenteichen in Bad Sulza. Durch die Aktivitäten der Biber komme es mit den Gewässerpächtern zu Konflikten. Es sei sogar eine Lebendfalle gefunden worden.