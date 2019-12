Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Chorgemeinschaft und „Vielharmoniker“ bringen Leben ins Café

Zu einem vorweihnachtlichen Konzert lud am Samstag die Chorgemeinschaft Niederroßla/Oberroßla ins Café Nr. 1 ein. Für das Konzert hatte sich der Chor als Gäste die „Vielharmoniker“ aus Liebstedt eingeladen. Dieser Auftritt ist aber nur einer von vielen, welche die Sangesfreunde derzeit mit Freude bewältigen. Die nächsten Auftritte stehen kurz bevor. So wird am Freitag, 13. Dezember, ab 14.30 Uhr im Dialysezentrum am Robert-Koch-Krankenhaus in Apolda gesungen und tags drauf, am Samstag, 15 Uhr zum Weihnachtsmarkt in Niederroßla auf der Wasserburg. Die weihnachtliche Saison für die Musiker klingt dann beim Gottesdienst am 2. Weihnachtsfeiertag in der Kirche in Niederroßla aus.

„Gesundheit und hält uns lange fit“, ist Helga Hänsch, Vorsitzende des Volkschores Niederroßla überzeugt. Wer ebenfalls Spaß am Singen hat, den laden die Mitglieder zu ihren Proben ein, die immer mittwochs, 18 bis 19.30 Uhr im Saal der Feuerwehr in Niederroßla stattfinden. Vorsingen und Notenkenntnis sind übrigens keine Bedingung, um an dem regen Vereinsleben teilzunehmen. Denn egal ob Fasching, Sommerfest, mal ein Ständchen zu Geburtstagen oder große Chorausfahrten, etwa nach Belgien oder bei einem Auftritt im Dom zu Aachen – beim Volkschor wird gerne gefeiert, so Helga Hänsch.