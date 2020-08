Dank Thüringen hilft: Neue Aquarien für Thüringer Seniorenheime

Leuchtende Neonfische tummeln sich zwischen den Wasserpflanzen, prächtige Skalare durchschneiden mit ihren senkrechten Flossen das glasklare Wasser und die behäbigen Welse wühlen sich durch den sauberen Kies - pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum des Seniorenzentrums Maria-Martha in Blankenhain bei Weimar ist das neue Aquarium im Haus am Park eingetroffen. Für viele der demenzkranken Bewohner ist das Bassin ein Segen, denn nur hier kommen sie zur inneren Ruhe. Hildegard Hockauf beispielsweise. Die 95-Jährige leidet an der Hinlauf-Tendenz, kann den Drang des Umherlaufens nicht unterdrücken, selbst wenn sie schon erschöpft ist. Nur vor dem Aquarium kann sie eine Pause einlegen, verfolgt das ruhige Treiben im gläsernen Meer.

Da das alte Becken nach fast 20 Jahren ausgedient hatte, wollte „Thüringen hilft“, die Spendenaktion dieser Zeitung und Diakonie Mitteldeutschland, dem Haus ein neues Aquarium spendieren. Doch das kommunale Wohnungsunternehmen Jenawohnen wurde auf die Aktion aufmerksam - und übernahm die Kosten. „Es war uns eine Herzensangelegenheit, dem Seniorenhaus Blankenhain und seinen Bewohnern eine Freude zu machen“, so Daniel Schade, Bereichsleiter Wohnen. Jenawohnen ist auch in Blankenhain aktiv, vermietet in der Stadt und Umgebung seit 2006 Wohnungen. Zudem entstand eine Seniorenwohnanlage, auch die Tagespflege-Einrichtung der Diakonie ist dort untergebracht.

Seit das neue Aquarium aufgestellt, bepflanzt und mit den alten und neuen Fischen besetzt wurde, sitzen noch mehr Bewohner vor der hellen Unterwasserwelt. Und länger, durch die neuen Scheiben und die bessere Leuchte ist mehr zu entdecken. So können sich die Bewohner besser entspannen. Durch weitere Spenden, etwa vom Erfurter Fachgeschäft Zoo & Co. erhalten auch das Martin-Luther-Haus in Erfurt und das Friedrich-Zimmer-Haus in Weimar demnächst neue Aquarien.