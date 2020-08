„Das war ein Schock-Erlebnis“ - Zeitzeugen berichten am Point Alpha

Inzwischen können in Point Alpha wieder Führungen und Zeitzeugengespräch stattfinden. Am Mittwoch, 19. August, öffnet im Haus auf der Grenze die Ausstellung „Mauern, Gitter, Stacheldraht“, die sich mit menschlichen Schicksalen an der einstigen innerdeutschen Grenze befasst.

Klaus Jürgen Tiller ist ein Kriegskind. Er wurde Ende Juli 1944 in Oppeln/Oberschlesien geboren, wuchs in Bad Frankenhausen auf und lebt mittlerweile seit mehr als einem halben Jahrhundert in Geisa in der katholischen Rhön, wo er bis zu seiner Pensionierung vor neun Jahren im Dekanat für die Fürsorge zuständig war. Seit einigen Jahren gehört Tiller zu jenen Menschen, die als Zeitzeugen über die DDR sprechen. Und er ist froh, dass es jetzt wieder losgeht mit solchen Veranstaltungen in Point Alpha. Seine erste Gruppe kommt in diesen Tagen aus Erfurt. Bei solchen Begegnungen ist immer wieder spannend, wie wenig die Menschen, die im Inneren der DDR lebten, über das Leben im Sperrgebiet wissen.