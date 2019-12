Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Defizit im Haushaltsentwurf von Heringen

Momentan weist der Heringer Haushaltsentwurf für das kommende Jahr eine „nicht unwesentliche Deckungslücke“ auf, wie Bürgermeister Maik Schröter (CDU) mitteilt. Daher appelliert dieser an alle Stadtratsmitglieder, bis zum 15. Januar 2020 Deckungsvorschläge schriftlich oder per Mail bei der Verwaltung einzureichen, so dass danach eine erste inhaltliche Debatte zum Haushalt 2020 in den entsprechenden Heringer Ausschüssen geführt werden könne, an die dieser zur Stadtratssitzung am Montagabend verwiesen wurde. Das Defizit im Haushaltsentwurf beträgt 220.000 Euro im Verwaltungshaushalt und 400.000 Euro im Vermögenshaushalt.