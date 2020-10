Energieversorgung und Kommunalservice Apolda wollen in Sachen Elektrokabelverlegung und Wegebau gemeinsam vorgehen.

Apolda. Zu Bauarbeiten an den Fußwegen könnte es demnächst in der Moskauer Straße kommen, wenn die Energieversorgung Apolda die Kabel erneuert.

Demnächst Bauarbeiten am Fußweg in Moskauer Straße

In Kooperation bauen wollen die Energieversorgung Apolda und die Stadt Apolda demnächst in der Moskauer Straße an verschiedenen Abschnitten.