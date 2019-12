Der Heilige Wigbert jetzt auch im Wappen

Haßleben hat eines, Straußfurt ebenso. Jetzt kann sich auch die Gemeinde Werningshausen mit einem Wappen schmücken. Wie Bürgermeister Mike Eccarius informiert, gab es schon Mitte der 1990er-Jahre im Ort Bemühungen, sich ein Emblem zuzulegen. Bei den Plänen jedoch war es geblieben. Nun unternahm er in Abstimmung mit dem Gemeinderat erneut einen Vorstoß. Beauftragt wurde ein Göttinger Büro für Heraldik. Der vorgelegte Wappenvorschlag wurde im September genehmigt. Das Wappen, das für Flaggen, Siegel oder Briefköpfe genutzt werden soll, stellte Eccarius jüngst zur Einwohnerversammlung vor.

Die Gemeinde Werningshausen hat ein Wappen. Es zeigt den Heiligen Wigbert. Foto: Gemeinde Werningshausen

Das Wappen zeigt einen Mönch im silbernen Gewand. In der rechten Hand hält er einen goldenen Kelch, in der linken grüne Weintrauben. Umrahmt wird der Mönch von drei goldenen Sternen. Die Darstellung ist nicht neu. Bereits 1937 habe der damalige Bürgermeister Gerber ein Siegel mit der Darstellung eines Mönches verwandt, weiß Eccarius zu berichten. Bei dem Mönch handelt es sich um den Heiligen Wigbert, Benediktinermönch Wigbert, der die jahrhundertelange Verbindung der Gemeinde zum Glauben der christlichen Kultur wieder spiegelt. Der Kelch und Trauben stellen zum einen eine Legende, zum anderen die Deutung der Kultivierung des einst naturbelassenen Gebietes zur landwirtschaftlichen Nutzung dar, heißt es in der Wappenbegründung.

„Der Legende nach fehlte eines Tages der nötige Messwein. Wigbert aber brachte eine frisch gepflückte Traube, presste ihren Saft mit den Händen in den Abendmahlkelch und hatte ausgegorenen Wein darin“, erzählt Eccarius und berichtet, dass Werningshausen seit jeher von der Landwirtschaft lebte und sich das auch in Zukunft nicht ändern werde. Die Sterne zeugen von den zwei Wüstungen Wüstenschallenburg und Endeleben.

Dass Werningshausen ein Ort mit Geschichte ist, wurde ebenfalls zur Begründung herangezogen. Die erste urkundliche Erwähnung geht auf die Zeit von 750 bis 802 zurück. Damals hatte ein Hadamar ein Gut in „Weremgereshusen“ an das Kloster Fulda übertragen. Die Namensgebung ist auf die mutmaßliche Wohnstätte eines Wernifrid oder ähnlich genannten Hofbesitzers zurückzuführen. Schon seit ältesten Zeiten befand sich der Ort in Besitz der Grafen von Gleichen und derer von Hohenlohe, ehe dann Werningshausen Bestandteil des Herzogtums Sachsen-Gotha wurde.

Liegt Werningshausen heute abseits der großen Straßen, war das im Mittelalter durch die Lage am Übergang über die Gramme an einer der wichtigsten Straßen Thüringens anders. Trotz mancher Rückschläge, die Kriege oder Witterungsunbilden den Bürgern gebracht haben mögen, habe es doch so manche Vorreiterrolle gespielt. Erinnert wird an das Jahr 1834, als Werningshausen ringsrum das erste Dorf war, das vollständig mit Ziegeln gedeckte Häuser hatte. Als Beispiele neuerer Zeit werden die LED-Straßenbeleuchtung und die Stromversorgung aller Häuser per Erdkabel genannt Als Kleinod der Gegend wird das St.-Wigberti-Kloster, in dem evangelische und katholische Brüder vereint leben, beten und arbeiten, aufgeführt.