Der Sack des Weihnachtsmannes war wieder gut gefüllt

Seine zweite Auflage erlebte am Wochenende der Oberroßlaer Adventsmarkt auf dem Platz vor der Kirche. Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr hatten sich schon damals nicht nur die Akteure, sondern auch die zahlreichen Gäste für eine Wiederholung des Festes in der Vorweihnachtszeit ausgesprochen. Gesagt getan, hielten die Organisatoren in diesem Jahr ihr Versprechen und luden am Sonntag abermals zum besinnlichen Beisammensein ein.

Hinter dem Veranstaltungsteam steht dabei nicht nur der Ortsteilrat, sondern vor allem die Vereine aus dem Ort, deren Mitglieder gemeinsam angepackt hatten, um alles vorzubereiten. Ortsteilbürgermeister Steffen Clauder freute sich vor allem über die rege Beteiligung der Vereine: „Es waren viele fleißige Hände am Werk, um den Markt so gut vorzubereiten.“ Der wurde am Sonntagnachmittag nach einem Gottesdienst in der Kirche mit Pastorin Susanne Böhm eröffnet. Den zahlreichen Besuchern, die nicht nur aus Oberroßla und Rödigsdorf kamen, sonder auch aus der Glockenstadt und dem näheren Umland, wurde wieder einiges geboten. An den Ständen wurde für das leibliche Wohl mit Leckerem vom Rost, Soljanka, Glühwein oder Punsch gesorgt. Die Kinder der Tanzgruppe des Sportvereins führten ein kleines Programm auf, und der Weihnachtsmann kam mit einem gut gefüllten Sack, um kleine Geschenke und Süßigkeiten zu verteilen. Glasbläser Andreas Heinecke zeigte sein Können ebenso wie die Saxofonistin, die für weihnachtliche Klänge sorgte. Mit Einbruch der Dämmerung wurden der Markt und die Kirche zudem noch angestrahlt, was zusätzlich für eine festliche Stimmung sorgte und dem Oberroßlaer Adventsmarkt einen ganz besonderen Zauber überzog. Es wurde gemütlich in Oberroßla. Foto: Steffen Clauder Außerdem loderte auf dem Platz ein Lagerfeuer, um das sich die Gäste am Abend versammelten. Großen Dank richtete der Ortsteilbürgermeister im Nachgang an den Kommunalen Service der Stadt Apolda. Der hatte in den Tagen zuvor dafür gesorgt, dass einige Schlaglöcher auf dem Platz des Friedens verschwanden. Weniger schön fanden es die Oberroßlaer allerdings, dass man erstmals Sondernutzungsgebühren von fast 100 Euro zahlen musste. Dieses Geld hätten man lieber den Vereinen im Ort zu gute kommen lassen, heißt es.