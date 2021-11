Der Sturm auf die Suhler Stasi-Burg

Tafeln, auf denen die Geschichte des Sturms auf die Suhler Stasi-Bezirksverwaltung am 4. und 5. Dezember 1989 sowie die Geschichte der Friedlichen Revolution in Suhl dargestellt sind, werden am heutigen Dienstag um 11 Uhr in der ehemaligen Bezirksstadt offiziell enthüllt.

Suhl/Erfurt. Peter Wurschi war als 14-Jähriger mit dabei. Inzwischen ist er Landesbeauftragter.

Die Besetzung der Erfurter Stasi-Zentrale am 4. Dezember 1989 ist fester Bestandteil der Mut machenden Geschichte der friedlichen Revolution. Sie ist im Gedächtnis vieler Menschen in diesem Land verankert als wichtiges Zeugnis der Selbstermächtigung von Bürgerinnen und Bürgern vor 32 Jahren.

Aber wer weiß denn nördlich des Rennsteigs, was am 4. und 5. Dezember 1989 in der südlichsten und kleinsten Bezirksstadt der DDR geschah?

Von heute an werden zwei großformatige Tafeln der Erinnerung in Suhl auf die Sprünge helfen. Eine der Tafeln erzählt die Ereignisse der friedlichen Revolution in der kleinen Stadt, die andere ist dem sogenannten Sturm auf die Stasi-Burg am 4. und 5. Dezember gewidmet. Als Stasi-Burg wird im Volksmund die Bezirksverwaltung des Ministeriums für Staatssicherheit im Bezirk Suhl bezeichnet, die ihren Sitz in der Hölderlinstraße hatte.

Alexandra Titze, im Bundesarchiv für die Stasi-Unterlagen zuständig, Suhls Oberbürgermeister André Knapp und Peter Wurschi werden bei der Enthüllung der Tafeln zugegen sein. Für Wurschi, den Thüringer Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, ist das mehr als nur ein dienstlicher Termin: Er war als 14-Jähriger unter den Tausenden, die am späten Abend des 4. Dezember 1989 durch die dunklen und engen Gassen der kleinen Stadt zur Hölderlinstraße marschierten.

Viele von ihnen hatten sich zuvor in der Stadthalle versammelt, wo durch das Neue Forum über die Fortschritte der friedlichen Revolution berichtet werden sollte. Dann kam jene Gruppe von Bürgerbewegten dazu, zu denen auch Wurschis Mutter gehörte. Sie berichteten von ihren seit Stunden vergeblichen Versuchen, Einlass in die Stasi-Burg zu erlangen. Denn kaum hatten sie vom Erfurter Vorgehen auf die dortige Stasi-Bezirkszentrale erfahren, machten auch sie sich auf, um der weiteren Aktenvernichtung Einhalt zu gebieten. Doch zunächst war kein Reinkommen in die Stasi-Burg. Nun aber marschierten viele Bürger los – und weitere schlossen sich ihnen beim Zug durch die Stadt an. Eine kleine Gruppe wurde daraufhin in die Stasi-Burg eingelassen. Räume wurden versiegelt. Doch als sich diese Bürger nachts um 1.30 Uhr verabschiedeten und ihr Wiederkommen für den nächsten Morgen ankündigten, zeigte sich, dass die Stasi noch längst nicht zum Aufgeben bereit war. Offenbar sollten weiterhin Akten beiseite geschafft oder vernichtet werden. Es waren am folgenden Tag Suhler Busfahrer, die mit ihren Fahrzeugen sich derart in das Tor stellten, dass für die Stasi kein Rein- und Rauskommen mehr war.

Die Machtverhältnisse in Suhl hatten sich innerhalb weniger Stunden verkehrt: Stasi-Generalmajor Lange, der bis dahin im Bezirk das uneingeschränkte Sagen hatte, rief das Bürgerkomitee um Hilfe. Dessen Mitbegründer war Siegfried Geißler, der auch das Neue Forum auf den Weg gebracht hatte. Nun wurde die Stasi entwaffnet. Die Burg verlor ihren Schrecken.

Peter Wurschi, der als Junge den Stasi-Sturm miterlebt hatte, legte 2019 ein Konzept zur Nutzung des historischen Ortes als „Zentrum für Erinnerungsarbeit und Demokratiebildung“ vor. Das Engagement des Thüringer Landesbeauftragten werde vom Bundesarchiv, das jetzt für die Stasi-Unterlagen zuständig ist, im Rahmen des gesetzlichen Auftrags unterstützt, heißt es. Die Stadt Suhl hat sich zudem mit Stadtratsbeschluss für den Erinnerungsort Hölderlinstraße ausgesprochen.

Geplant ist die enge Verzahnung des Beratungs- und Informationsangebotes des Stasi-Unterlagen-Archivs mit regionalen Akteuren der Erinnerungsarbeit. Es soll eine Anlaufstelle zur Beratung für Menschen mit Diktatur-Erfahrung geben. Gesetzt werden sollen neue Impulse bei der Auseinandersetzung mit Diktaturgeschichte, Erinnerungsarbeit und politisch-historischer Bildung. Wurschi will damit vor allem auch Jugendliche aus der Region ansprechen – bis ins Hessische und Fränkische hinein.