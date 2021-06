Der Trick mit dem Tatar bei einer saftigen Bacom Bomb

Thüringer Grillzeit: Das Geheimnis seiner saftigen Bacon-Bomb ist das Gehackte von Rind und Schwein, als Tatar mit Ei verfeinert.

„Ich habe beruflich viel mit Zahlen und Finanzen zu tun, da ist das Grillen eine tolle Abwechslung und ein guter Ausgleich für mich“, verrät René Fullmann aus Bleicherode, der mit seiner Bacon-Bomb die Kategorie „Brat- und Grillgut“ der ersten Thüringer Grillzeit gewonnen hat. Der Clou an seinem Rezept ist der kräftige Barbecue-Geschmack, der auf flüssigen Käse trifft. Zur Krönung ist der BBQ-Hackbraten mit Bacon, also Frühstücksspeck, umwickelt, das hält ihn saftig.

René Fullmann aus Bleicherode gewinnt mit seiner Bacon-Bomb die Kategorie „Brat- und Grillgut“ der ersten Thüringer Grillzeit - und neben dem Pokal auch eine Barbecue-Station von Thüros. Foto: Ingo Glase

Doch auch am Grill ist René Fullmann, der im Controlling einer Behörde arbeitet und zudem noch seit vielen Jahren in der Kommunalpolitik aktiv ist, gründlich wie am Schreibtisch. Seine Gerichte sind akkurat zubereitet und perfekt angerichtet, die Fotos seiner servierten Teller passen in jedes Hochglanz-Kochbuch. Zeit ist aber durch die vielen Aufgaben bei ihm knapp, daher freut er sich besonders auf die freien Wochenenden, an denen er sich sagt: „Heute grille ich“. Und das nicht nur bei Sonnenschein, sondern bei Wind und Wetter, denn seine Grill-Station mit mehreren Geräten ist überdacht.

Erst vor wenigen Jahren eigene Kreationen

Dabei hat er erst vor wenigen Jahren mit dem richtigen Grillen angefangen, bei seinen Freunden hat er sozusagen Appetit auf eigene Geschmackserlebnisse bekommen. „Und als mir meine Kumpels den ersten Kugelgrill geschenkt hatten, habe ich gemerkt, das Grillen endet nicht mit Bratwurst und Brätel, es geht damit erst richtig los!“

Gab es zu Beginn meist Kurzgebratenes, liegen die Stücke mittlerweile schon mehrere Stunden auf dem Rost, mariniert mit Gewürz- und Kräutermischungen aus dem eigenen Garten. Auch Fisch kommt gern auf den Tisch – ganz frisch aus der nahen Fischzucht. Sogar am Räuchern versucht sich René Fullmann. „Mein Highlight aber war ein Filet Wellington, mit Steinpilz-Farce und der typischen Blätterteig-Hülle.“ Das Geheimnis seiner saftigen Bacon-Bomb ist das Gehackte von Rind und Schwein, als Tatar mit Ei verfeinert – „so wird es nicht so trocken“, verrät René Fullmann. Die Jury gab ihm recht.